Logements sociaux de N'Tabacoro : Le gouvernement entend résoudre les problèmes Publié le mercredi 8 septembre 2021

Visite de chantier par le Premier ministre, Chef du Gouvernement M.Soumeylou

Bamako, le 29 novembre 2018 Le Premier ministre, Chef du Gouvernement M.Soumeylou Boubèye Maïga s'est rendu ce sur le chantier de construction des logements sociaux de N'Tabakoro.

Le ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement du territoire et de la Population, Bréhima Kamena a visité lundi les logements sociaux de N’Tabacoro. Il était accompagné du directeur général de l’Office malien de l’habitat (OMH), Sékou Demba.

Au cours de cette visite, le ministre Kamena a constaté de visu les différents problèmes qui prévalent au niveau des logements sociaux et auxquels il importe de trouver des solutions adaptées. Il a rappelé que l’accès du plus grand nombre de Maliens à un logement décent et à un coût abordable constitue une des priorités des autorités de la Transition.







Le site des logements sociaux de N’Tabacoro est confronté à d’énormes problèmes parmi lesquels les occupations litigeuses. «Il s’agit des personnes qui ont construit sur le site des logements sociaux. Elles revendiquent la propriété de parcelles en brandissant soit des titres fonciers, soit des titres précaires mais qui pensent être des propriétaires légitimes de ces parcelles alors que celles-ci sont dédiées à la construction des logements sociaux.



Il s’agit-là d’un problème très préoccupant dans la mesure où ces occupations litigeuses sont non seulement sur le site des logements sociaux mais aussi sur les voies d’accès et les équipements publics comme les places publiques, les marchés, les sites réservés aux écoles et à d’autres infrastructures publiques», a expliqué le ministre en charge de l’Habitat.



Autres problèmes: la plupart des logements sociaux terminés à la date d’aujourd’hui font l’objet de dégradation soit par suite d’intempéries soit par suite de vandalisme ou même de vol.«Pour pouvoir attribuer ces logements terminés, il va falloir procéder à leur réhabilitation. Nous avons aussi des logements, dont la construction n’a pas été bouclée par les promoteurs faute de financement. Des logements sociaux sont terminés mais ne disposent pas de voies d’accès. Tout simplement parce que le bitumage n’a pas été fait», a constaté Bréhima Kamena.



Pour le ministre, l’espoir est permis. Il a dit être en rapport avec son collègue de l’économie et des Finances pour travailler sur le plan de relance de l’OMH. Ce plan prévoit d’achever les travaux des logements. Il est également prévu de boucler les activités de viabilisation, avant de procéder au bitumage des voies. «Ce sont des travaux qui peuvent prendre des mois», a-t-il souligné.



Faut-il publier la liste des logements, dont la liste des bénéficiaires est disponible depuis 2020, mais dont les travaux de viabilisation et de réalisation des voies d’accès n’ont encore été effectués ? Faut-il procéder à l’attribution de ces logements tout de suite pour permettre aux bénéficiaires d’avoir un toit ou attendre que la viabilisation soit terminée ?



