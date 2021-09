Office du Niger : Un chiffre d’affaires d’environ 7,6 milliards de FCFA réalisé en 2020 - abamako.com

News Économie Article Économie Office du Niger : Un chiffre d’affaires d’environ 7,6 milliards de FCFA réalisé en 2020 Publié le mercredi 8 septembre 2021 | la plume libre

L’Office du Niger a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 7,6 milliards de FCFA (environ 13,6 million USD), contre 7,5 milliards en 2019. C’est le bilan fort encourageant présenté, le mardi 10 août 2021, par son PDG, Abdel Kader Konaté, lors de la session ordinaire du Conseil d’administration de l’Office.

En effet, selon le PDG, Abdel Karim Konaté, le bilan provisoire de la campagne 2020-2021 fait état d’une production de 837.136,72 tonnes de riz paddy, 326.299 tonnes de produits maraîchers et 71.950 tonnes de produits de diversification.







Concernant la campagne agricole 2021-2022 en cours, il a décliné les objectifs de production : 903.537,55 tonnes de riz paddy, 396.332,34 tonnes de produits maraîchers et 116.361 tonnes de produits de diversification.



«Dans le but de soulager les producteurs victimes de l’insécurité, l’Office du Niger leur a accordé un dégrèvement spécial sur 2.050,57 ha, en casiers et hors-casiers, avec un manque à gagner en redevance eau de 115.042.315 FCFA, soit un dégrèvement total de 5.271,67 ha pour un manque à gagner en redevance eau de 303.157.002 FCFA », a déclaré Abdel Karim Konaté.



Toutefois, l’Office du Niger a autorisé la mise en valeur, à titre exceptionnel, de 45.000 ha en contre-saison, dont 15.000 ha de riz, 15.000 ha de maraîchage et 15.000 ha de canne à sucre.



Notons que le Conseil d’administration s’est félicité de l’appui-conseil en faveur des exploitants, qui a pu être assuré, malgré les restrictions de mouvements dues à l’insécurité.



De même, les administrateurs se sont réjouis des efforts de gestion consentis ayant permis une diminution de près de 30% des principaux postes de charge, précise le PDG en poste depuis janvier 2020.



Correspondance particulière