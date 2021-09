Présidentielle de février 2022 : La candidature de Tièman Hubert Coulibaly réclamée - abamako.com

News Politique Article Politique Présidentielle de février 2022 : La candidature de Tièman Hubert Coulibaly réclamée Publié le mercredi 8 septembre 2021 | L'Observatoire

Les FAC ont tenu leur premier congrès ordinaire, le samedi 4 septembre 2021, au palais de la culture Amadou Hampaté Ba. Parmi les responsables des organisations membres de l’ARP, le Président de l’Union pour la Démocratie et le Développement (UDD), Tièman Hubert Coulibaly, non moins président de l’alliance dénommée Action Républicaine pour le Progrès (ARP).



Après le parti Mali Emergence de Moussa Oumar Diawara, le congrès a servi de tribune au parti FAC de réclamer la candidature de Tièman Hubert Coulibaly pour la prochaine élection du président de la République du Mali. « Le candidat de l’ARP sera celui de FAC… J’invite Tièman Hubert Coulibaly à se porter candidat à la candidature de l’ARP », a affirmé le président des FAC, Seydou Amadou Touré, dans son discours sous les acclamations des congressistes.



Membres fondateurs de l’ARP, les FAC soutiennent le projet politique du Président de l’ARP pour qui les jeunes et les femmes sont au cœur du projet de développement.



Cette coalition comprend une dizaine de partis politiques, associations et mouvements qui sont : l’Union pour la Démocratie et le Développement « UDD» ; du Mouvement Pour le Mali «MPM», des Forces Alternatives Pour le Changement « FAC » ; du parti malien pour la démocratie sociale «PMDS» ; du Mouvement Mali Emergence « MME » ; de l’Union pour un Mouvement Populaire de Changement «UMPC» ; de l’Union des Patriotes pour la République «URP» ; de l’Association Jeunesse et Alternance «AJA» ; du Parti pour le Peuple Malien «PPM» et de l’Alliance pour la Promotion et le Développement du Mali «APDM-Equité ».



Cyril Adohoun



Source : L’Observatoire