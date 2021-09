Elections présidentielles de 2022 : Mme Mariam Samaké du parti MR exige la certification des résultats - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Elections présidentielles de 2022 : Mme Mariam Samaké du parti MR exige la certification des résultats Publié le mercredi 8 septembre 2021 | L'Observatoire

Tweet

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, M. Choguel Kokalla Maïga a rencontré le vendredi 27 août 2021, les responsables de partis et regroupements politiques. Mariam Samaké, vice-présidente du parti Mouvement Républicain (MR) a saisi cette occasion pour demander au PM la certification des résultats.









Dans son intervention, Mariam Samaké, 1ère Vice-présidente et porte-parole du Mouvement Républicain a tenu à préciser qu’elle représentait en cette occasion son président, Docteur Ainea Ibrahim Camara. « Le MR se veut un parti politique qui prône des valeurs démocratiques et d’inclusivité », précise-t-elle. Dans cette optique, la vice-présidente a mis en exergue deux des principales préoccupations qui sont le souci de transparence, de légitimité à demander la « Certification » des élections par les nations unies. « Nous souhaitons que le gouvernement s’aligne dans cette optique afin d’éviter à notre Nation une crise ou des crises post électorales », prévient-elle.



Toujours selon la vice-présidente, beaucoup de Maliens estiment aujourd’hui qu’à l’issue des assises nationales de la refondation, le délai de la transition risque d’être repoussé. « Avez-vous une assurance à donner aux partis politiques que ce délai ne sera pas prolongé ? », demande-t-elle au PM. Car le MR partage la politique d’inclusivité.



Pour rappel, le Premier ministre avait souligné la soif ardente des Maliens de sécurité, de Justice, de réformes, bref de changements qui constituent les chantiers prioritaires des autorités de la Transition. C’est dans cette logique que les Partis politiques, dont le MR, ont massivement répondu à l’invitation et ont pour la plupart affirmé leur adhésion et leur soutien au processus engagé.



En s’adressant aux responsables des partis et groupements politiques, le Chef du Gouvernement a rappelé que le Gouvernement a besoin de tous les fils et filles du pays quel que soient leurs sensibilités. Le Premier ministre a invité les leaders politiques à poursuivre la réflexion et les échanges avec les ministres de l’Administration territoriale, de la Refondation et le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes.



Les débats ont porté essentiellement sur les réformes, l’organe unique, le délai de la Transition, les Assises Nationales.



Ahmadou Sékou



Source : L’Observatoire