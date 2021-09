Mali: la visite de Goodluck Jonathan relance les craintes sur la durée de la transition - abamako.com

Mali: la visite de Goodluck Jonathan relance les craintes sur la durée de la transition
Publié le jeudi 9 septembre 2021 | RFI

Lecture du Communiqué de la Mission d`évaluation de la CEDEAO au Mali

Bamako, le 12 mai 2021. Le Médiateur de la CEDEAO pour la Transition au Mali , Goodluck Jonathan, a rendu public le communiqué final au terme de la Mission d`évaluation qu`il a effectuée du 08 au 12 mai à Bamako.

Le médiateur de la Cédéao pour le Mali a quitté Bamako mardi après deux jours de consultations avec les autorités de transition. Goodluck Jonathan a exprimé sa « préoccupation » sur « l’insuffisance d’actions concrètes dans la préparation effective du processus électoral ». En clair, sur la volonté des autorités de respecter leurs engagements sur la durée de la transition, censée prendre fin avec les scrutins présidentiels et législatifs, théoriquement prévus en février 2022.



Après avoir rencontré le médiateur de la Cédéao, le Premier ministre Choguel Maïga n’a pas réitéré les engagements jusqu’ici affichés sur la durée de la Transition, mais expliqué que « les détails sur le chronogramme des opérations électorales » seraient « fournis par les futures Assises Nationales ». Dont les dates ne sont pas encore fixées.



Quant à la présidence du colonel Assimi Goïta, elle assure dans son communiqué que « des voix s’élèvent de plus en plus, partout dans le pays, pour réclamer la prolongation de la Transition » en raison de « la persistance de certains défis majeurs » comme « la lutte contre l’insécurité, l’impunité et la corruption ».