Attaque terroriste dans le village dee Piron et Tompou, cercle de Bandiagara: Une vingtaine de terroristes tués par Danan Ambassagou Publié le jeudi 9 septembre 2021 | Nouvel Horizon

Le mardi 07 septembre 2021 les villages de Piron et Tompou dans le cercle de Bandiagara ont été attaqués par un groupe d’hommes armés non identifiés.



Selon nos informations, une vingtaine de terroristes ont été tués lors d’un combat entre un groupe armé terroriste et le Mouvement Auto-défense Danan Ambassagou dans les villages de Piron et Tompou.



Les terroristes dans ces localités, après avoir chassé les populations du village de Piron depuis le mois de juillet dernier, ont trouvé refuge à Sévaré dans le quartier de Sokoura. Ils ont élu domicile dans ce village pour en faire leur base logistique.



Selon une source locale, les terroristes sont venus le mardi dernier dans la matinée. Ils ont fait irruption sur les hommes de Danan Ambassagou. Avant que les terroristes puissent leur faire du mal, les (…)





ALPHAGALO – NOUVEL HORIZON