C’est finalement un grand soulagement pour les patients de l’hôpital du point G. En effet après plusieurs mois d’indisponibilité pour raison de panne, l’hôpital a été doté d’un nouveau scanner. L’acquisition de ce nouveau scanner est un soulagement pour les patients et les populations. En cours d’installation, il sera opérationnel durant la semaine nous indique une source à l’hôpital.



Aussitôt informée le vendredi 18 juin 2021 du non fonctionnement du scanner du CHU du Point G, la ministre de la Santé et du Développement Social, Madame Diéminatou Sangaré avait promis une réaction diligente afin que les choses rentrent très rapidement dans l’ordre.



C’est ainsi que le lundi 21 juin 2021, elle s’est rendue à l’hôpital du Point G pour s’enquérir des raisons réelles qui ont conduit à la panne de deux scanners.



Suite à cette visite, la ministre a donné des instructions fermes afin que la réparation d’au moins un scanner soit effectif dans les brefs délais.



A cet effet, depuis hier mercredi 08 septembre 2021, la structure a été dotée d’un nouveau scanner par les autorités de la transition. (…)





GAOUSSOU TANGARA – NOUVEL HORIZON