Goodluck Jonathan, à Bamako :"Nous exigeons un calendrier clair des élections et le respect de la durée de la transition" Publié le jeudi 9 septembre 2021 | Le 22 Septembre

Suivi de la sortie de crise: le Médiateur de la CEDEAO, Goodluck Jonathan, rencontre le Premier ministre, Choguel Maïga, à la Primature

Bamako, le 6 septembre 2021. Le Médiateur de la CEDEAO, l`ancien président nigérian, Goodluck Jonathan, et sa délégation, ont rencontré le Premier ministre, Choguel Maïga, à la Primature, dans le cadre du suivi du processus de sortie de crise au Mali.

Goodluck Ebele Jonathan, ancien Président de la République du Nigéria, médiateur de la CEDEAO sur la crise mamienne, accompagné d’une forte délégation, séjourne à Bamako depuis le 05 septembre 2021. La mission du médiateur de l’Organisation sous-régionale qui prendra fin ce mardi 07 septembre 2021, s’inscrit dans le cadre du suivi régulier du processus de Transition en cours au Mali. Dans une rencontre qu’il a eue à la Primature, lundi 06 septembre 2021, avec le Premier ministre malien, Dr. Choguel Kokalla Maïga, le Médiateur de la CEDEAO a rappelé que la transition au Mali de 18 mois doit prendre fin avec les élections présidentielles de février 2022.

Au cours de cette rencontre, le Premier ministre, Dr. Choguel Kokalla Maïga, chef du Gouvernement, a souhaité la bienvenue au Médiateur de la CEDEAO sur la crise malienne, Goodluck Jonathan. Avant de souhaiter que cette transition en cours soit la dernière au Mali, afin de permettre au pays d’amorcer le chemin de la stabilité. Il a fait savoir que cette visite de Goodluck Jonathan intervient après l’adoption du Plan d’action du gouvernement de la transition par le CNT (Conseil national de transition) basé sur trois piliers : Sécuritaire-Politique-Social.







« Le Gouvernement de transition que j’ai l’honneur de conduire depuis le 7 juin 2021 est résolument engagé dans l’action pour relever les défis aussi complexes et multiples auxquels le Mali est confronté. Action résolue pour répondre aux préconisations de la CEDEAO, action déterminée pour apaiser le climat social avec les syndicats, action continue pour créer les conditions de rassemblement des Maliens, pour mener les réformes consensuelles et inclusives, action courageuse pour lutter contre les groupes armés terroristes, action soutenue pour relancer l’économie durement éprouvée par la crise sanitaire de Covid 19 et l’insécurité galopante », a précisé le Premier ministre.



Pour sa part, le Médiateur de la CEDEAO sur la crise malienne, Goodluck Jonathan, a remercié le Gouvernement malien pour les efforts qui ont été faits jusqu’à ce jour, notamment la libération de l’ancien président de la Transition, Bah N’Daw et de l’ex- Premier ministre, Moctar Ouane. S’adressant au Premier ministre, le Médiateur dit ceci : «Vous avez un temps bref pour répondre un grand nombre d’aspirations du peuple. Donc, c’est un grand défit à relever ». Selon lui, la transition au Mali de 18 mois doit prendre fin avec les élections présidentielles de février 2022.



« Un des points importants qui intéresse non seulement la CEDEAO et l’équipe de médiation, mais aussi, les autres partenaires internationaux, c’est notamment un calendrier clair qui renseigne sur les différentes étapes à franchir pour la bonne tenue des élections de 2022… A Bamako avec l’équipe de médiation de la CEDEAO pour donner suite à l’avancement du programme de transition du Mali, nous sommes optimistes que le dialogue et les engagements continuent au sein de la population, approfondiront le processus de conduite pacifique des élections prévues et reviendront à l’ordre constitutionnel », a conclu Goodluck Jonathan.



Au cours de son séjour, la délégation du Médiateur a eu des consultations avec les forces politiques et sociales du Mali. Elle a eu aussi une séance de travail avec le Comité local de suivi de la Transition et les partenaires techniques et financiers du Mali.



Seydou Diamoutené