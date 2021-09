Affaire du commandant de la FORSAT : Le Procureur de la commune III sort de son silence - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Affaire du commandant de la FORSAT : Le Procureur de la commune III sort de son silence Publié le jeudi 9 septembre 2021 | Le 22 Septembre

© aBamako.com par AS

Cérémonie sortie de la 27è promotion de l`Ecole Nationale de Police

Bamako, le 08 juillet 2021, le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, le Colonel-Major Daoud Aly MOHAMMEDINE a présidé à l’Ecole Nationale de Police Amadou TOURÉ dit Ghandi, la cérémonie de sortie de la 27ème promotion des Sous-Officiers de ladite Ecole. Tweet

Le Procureur de la commune de la République près du tribunal de grande instance de la commune III, chargé du pôle économique et financier, Ousmane Fati, dans une lettre datée du 7 septembre a réagi suite aux événements du 3 novembre 2021 concernant le commandant de la FORSAT.

Ousmane Fati informe les citoyens maliens que le processus de la détention qui avait été interrompu à cause des incidents, suit son cours normal car le commandant de la FORSAT, le Commissaire divisionnaire Oumar Samaké a été replacé en détention , le lundi 6 Septembre 2021.







Le parquet de la commune estime que cet incident n’entrave en rien la détermination de la justice à poursuivre, dans l’impartialité et le respect strict de la loi.



Il poursuit que les investigations continuent toujours, afin de faire toute la lumière sur le dossier relatif à l’affaire dite “les évènements du 10-11 et 12 Juillet 2021”.



Le Procureur rappelle que toute obstruction faite à l’exercice de la justice constitue une atteinte à l’Etat de droit dont le respect incombe à chaque citoyen. Il a tenu, en outre à rassurer le peuple malien contre toute idée de justice sélective dans la conduite ce dossier.



Enfin, le Procureur déclare que le peuple malien sera tenu informé de l’évolution des investigations en cours dans la limite du respect de secret de l’information judiciaire.



Rappelons que la Synergie des policiers avait protesté contre l’arrestation du commandant de la FORSAT, après quelques heures de son placement sous mandat de dépôt le vendredi dernier.



Seydou Diamoutené