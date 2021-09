Éliminatoires de la CAN Féminine : Le Mali affrontera la Guinée en octobre prochain. - abamako.com

Éliminatoires de la CAN Féminine : Le Mali affrontera la Guinée en octobre prochain. Publié le jeudi 9 septembre 2021

Des sélections nationales féminines de football du continent africain, vont bientôt s’affronter dans le cadre du premier tour des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations CAN féminine 2022. La version dame des Aigles du Mali affrontera sa voisine du Sily national de la Guinée. La rencontre se déroulera dans le week-end du 18 au 20 octobre 2021.



Quarante-quatre pays sont officiellement sur la ligne de départ pour disputer la prochaine Coupe d’Afrique des nations féminine (CAN 2022), la première à douze équipes de l’histoire.



Pour raison de pandémie, la Confédération africaine de football (CAF) a dû repousser les qualifications prévues initialement en juin 2021 pour le mois d’Octobre.

Un programme du déroulement du premier tour des éliminatoires de la CAN a été envoyé à tous les pays africains inscrits.

Selon la programmation, les matchs aller se joueront le weekend du 18 au 20 octobre 2021 et les matchs retour du 21 au 26 octobre 2021.

Au total 22 matchs vont se jouer dans cette fourchette. Les matchs du second tour vont se jouer dans le mois de février 2022.



Calendrier des éliminatoires



1. Ouganda vs Éthiopie

2. Kenya vs Soudan du Sud

3. Érythrée vs Burundi

4. Djibouti contre Rwanda

5. Malawi contre Zambie

6. Tanzanie vs Namibie

7. Zimbabwe contre Eswatini

8. Angola contre Botswana

9. Mozambique vs Afrique du Sud

10. Algérie vs Soudan

11. Egypte vs Tunisie

12. Guinée équatoriale vs RD Congo

13. Sao Tomé et Principe vs Togo

14. Congo contre Gabon

15. République centrafricaine vs Cameroun

16. Sierra Leone contre Gambie

17. Libéria vs Sénégal

18. Mali vs Guinée

19. Guinée Bissau vs Mauritanie

20. Burkina Faso vs République du Bénin

21. Nigéria contre Ghana

22. République du Niger vs Côte d’Ivoire