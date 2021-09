Désignation du candidat de l’URD : Boubou Cissé en bonne position - abamako.com

L’actualité politique reste toujours dominée par le choix du porte-étendard de l’Union pour la République et de la Démocratie (URD) aux prochaines élections. Une sérieuse guerre de positionnement des candidats secoue le parti de Feu Soumaila Cissé qui, aujourd’hui, a toutes les chances de remporter les élections présidentielles à venir.



Les candidats qui se sont lancés dans la course sont entre autres : Mamadou Igor Diarra, Boubou Cissé ancien premier ministre, Dr Madou Diallo, Me Demba Traoré, Adama Coulibaly et la candidature de Wahab Berthé se dit dans les coulisses. Parmi ces candidats, c’est bien la candidature de Boubou Cissé qui fait trembler le parti politique. Pour preuve, des attaques médiatiques ciblées et personnelles à son égard cachent mal la panique de ses adversaires politiques. Discret et efficace, l’enfant de Djenné marque le terrain politique et engrange des résultats de soutien à sa candidature aussi bien au niveau de la base du parti de l’intérieur comme de l’extérieur. Pour renforcer son leadership, il était présentement au Rwanda pour prendre conseil auprès Paul Kagamé, un modèle de leader dévoué au développement sur le continent africain.



En attendant le 23 octobre prochain pour la conférence nationale du parti, l’ancien premier ministre a gagné déjà la confiance d’une partie importante des sections du parti mais aussi au niveau du bureau national du parti Vert Blanc. De sources concordantes, plus que la moitié des sections seront favorables à sa candidature. En plus, une majorité écrasante de la jeunesse URD ne jurent que par lui. Il est de même, pour de nombreux cadres (hommes et des femmes), Dr Boubou Cissé est le Cheval Blanc gagnant des élections 2022 afin qui va non seulement honorer le parti de la poignée des mains mais aussi et surtout le donner la chance d’être l’artisan du Nouveau Mali. Pour y parvenir, son entourage ne ménage aucun effort pour faire de lui, le prochain candidat de l’URD à la présidentielle de 2022. « C’est un véritable travail de rassemblement des militants de l’URD autour de Dr Boubou Cissé qui est entrain d’être fait et nous sommes confiants et persuadés que notre candidat est en bonne position pour être désigné le candidat de l’URD », nous a confié un cadre du Directoire de l’URD, proche de l’ancien premier ministre.



A. Diallo



