Guinée: la situation d’Alpha Condé au cœur de la mission de la Cédéao à Conakry - abamako.com

News Afrique Article Afrique Guinée: la situation d’Alpha Condé au cœur de la mission de la Cédéao à Conakry Publié le jeudi 9 septembre 2021 | RFI

Guinée: la situation d`Alpha Condé au cœur de la mission de la Cédéao à Conakry

La délégation de la Cédéao arrivera finalement ce vendredi 10 septembre 2021 en Guinée. Une visite pour évaluer la situation, cinq jours après le coup d'État qui a renversé Alpha Condé. L’organisation ouest-africaine s'est déjà penchée sur le cas guinée, mercredi, lors d'un sommet extraordinaire. Elle a suspendu le pays de ses instances et exigé une nouvelle fois la libération du président, qui est pour l'instant retenu dans un lieu tenu secret.



Avec notre envoyée spéciale à Conakry, Charlotte Idrac



L’envoi de cette mission diplomatique, annoncée dans un premier temps pour ce jeudi, est donc repoussée à demain. Elle devrait comprendre plusieurs ministres des Affaires étrangères de la sous-région, notamment du Ghana, du Togo du Burkina Faso et du Nigeria, ainsi que le président de la commission de la Cédéao, Jean-Claude Kassi Brou.



Cette délégation devrait donc rencontrer les nouvelles autorités du CNRD, le Comité national pour le rassemblement et le développement, avec à sa tête le colonel Mamady Doumbouya et voir quelles sont ses intentions. La mission devrait aussi insister sur le sort d’Alpha Condé, qui n’est pas apparu en public depuis les photos qui ont circulé dimanche lors de son arrestation.