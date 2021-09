Retour du Mali sur la scène économique internationale : La Banque mondiale annonce la reprise de sa coopération avec le pays. - abamako.com

La Banque mondiale

La Banque mondiale a annoncé le mardi 07 septembre 2021 la reprise de sa coopération avec le Mali. Suspendues temporairement en juin dernier en raison du changement des autorités de la transition intervenu le 24 mai dernier, les opérations entre la Banque mondiale et notre pays, viennent donc de reprendre suite à la mise à jour de la Politique opérationnelle OP 7.30 pour le Mali.



En effet, selon un communiqué datant du 07 septembre 2021 et signé de la Directrice des Opérations pour le Burkina-Faso, Mali, Niger et Tchad Région Afrique de l’Ouest et du Centre, cette reprise de coopération intervient aussi au terme de la mission d’évaluation de cette politique OP 7.30 pour le Mali qui s’est déroulée du 29 juin 2021 au 18 août 2021. « La Direction de la Banque mondiale a approuvé le 06 septembre 2021 la reprise de notre coopération avec le Mali » précise le communiqué.



« Ainsi, le traitement des demandes de retrait de fonds, les activités des opérations en cours de mise en œuvre et aussi des opérations en préparation reprennent à partir de la date sus-indiquée. Par ailleurs, la reprise des activités relatives aux appuis budgétaires sera évaluée au cas par cas. La reprise du traitement des demandes de retrait de fonds. » peut-on lire dans ce communiqué signé Clara De Sousa. Celle-ci a, à la chute de son message, indiqué : « Nous proposons de discuter les modalités pratiques et autres détails de la reprise de la coopération avec les unités de gestion des projets et les services techniques du Ministère de l’Economie et des Finances (Direction Générale de la Dette publique, Direction Générale des Marchés Publics, Cellule de Coordination et de Suivi des Projets) à la prochaine réunion mensuelle conjointe de suivi du portefeuille. »



