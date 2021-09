Corruption et délinquance financière au Mali : Les hommes d’affaires Moussa Amadou Aly Niangado et Moussa Fané en garde à vue - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Corruption et délinquance financière au Mali : Les hommes d’affaires Moussa Amadou Aly Niangado et Moussa Fané en garde à vue Publié le jeudi 9 septembre 2021 | Le challenger

© aBamako.com par mouhamar

Evasion de à la Maison Centrale d`Arrêt de Bamako

Bamako, le 16 juin 2014. Un certains nombres de détenus s` est évadé à la suite d` un échange de tire. Tweet

Deux hommes d’affaires, Moussa Amadou Aly Niangado et Moussa Fané ont été placés, hier mercredi 08 septembre 2021, en garde à vue à la Brigade économique et financière de Bamako, a-t-on appris de sources judiciaires en fin d’après-midi. Ils sont soupçonnés d’atteinte aux biens publics, faux et usage de faux dans un contrat de fourniture de véhicules au ministère de la défense et des anciens combattants.









Les enquêteurs du Pôle économique et financier auraient procédé, selon les mêmes sources, à l’audition des hauts gradés des Forces armées de défense et de sécurité dans le même dossier.



Impossible d’obtenir d’autres informations sur l’identité de deux prestataires et de hauts gradés entendus. Une petite fouille permet de savoir que le nommé Moussa Amadou Ali Niangado était le représentant de la Société DAFF et Fils (SO.DA.FI Sarl), en 2014, dans un contentieux qui l’opposait à la Société malienne de gestion de l’eau potable (Somagep) devant le Comité de règlement des différends de l’Autorité de régulation des marchés publics et de délégation de service public (ARMDS).



CD



Source : Le Challenger