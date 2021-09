Éducation: les épreuves des examens du BT agropastoral ont eu lieu - abamako.com

Éducation: les épreuves des examens du BT agropastoral ont eu lieu Publié le jeudi 9 septembre 2021

© aBamako.com par A S

Plus de 4.000 candidats, répartis entre 21 centres sur toute l'étendue du territoire national, ont pris part aux examens du brevet de technicien de la filière agropastorale qui ont démarré depuis le lundi 6 septembre 2021

C'est au centre du Lycée Technique de Bamako que Sidibé Dedeou Ousmane, ministre de l'Education nationale à la tête d'une forte délégation, a donné le ton du démarrage des épreuves du brevet de technicien de la filière agropastorale (BT agropastorale.)



Ce déplacement avait pour but de s'enquérir des conditions dans lesquelles ces apprenants sont en train d'être évalués, mais également de leur témoignager de tout le soutien des plus hautes autorités de la Transition.



Dans toutes les salles visitées par la 1ère responsable de l'éducation nationale, des conseils et des messages forts à l'endroit des candidats et de tous les acteurs impliqués dans l'organisation de ces examens ont été les maîtres mots de Madame le Ministre.



Elle a rappelé entre autres que l'apprentissage agropastoral doit avoir une place de choix au sein de l'éducation nationale, pour répondre aux besoins du développement du pays en ressources humaines dans le secteur agropastoral.



"L'agropastoral est une filière porteuse, c'est pourquoi le Gouvernement du Mali lui accorde une importance capitale", a-t-elle dit dans son adresse aux candidats. Cependant cette filière reste peu connu en milieu scolaire.



M.S

aBamako.com