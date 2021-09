Lutte contre le terrorisme au Mali Une cour d’assises spéciale des affaires terroristes prévue le mois prochain

© aBamako.com par AS

Conférence de presse du procureur du pôle économique et financier

Mamoudou Kassogué, nouveau procureur de la République près le Tribunal de grande instance de la Commune III et procureur du pôle économique et financier de Bamako, a animé une conférence de presse le Jeudi 22 Août 2019, pour dévoiler sa stratégie de lutte contre la corruption.