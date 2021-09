Candidats de Yanfolila omis au BAC: Une session spéciale prévue pour ce 13 septembre à Bamako - abamako.com

Publié le vendredi 10 septembre 2021 | Nouvel Horizon

ce aux erreurs et imperfections constatées dans l’organisation matérielle des examens de cette année, surtout au Baccalauréat , les autorités scolaires, notamment le ministère en charge de l’Education Nationale prévoit d’organiser une Session spéciale à l’intention des candidats omis de la nouvelle région de Bougouni plus précisément du cercle de Yanfolila, prévue pour ce 13 septembre à Bamako. Celle-ci n’est qu’un cas parmi tant d’autres localités qui sont confrontées au même problème. Le problème est le même au niveau de la Rive Droite du District de Bamako. Pour cette Session spéciale destinée aux candidats du cercle de Yanfolia, les élèves sont au nombre de 09 venant de différents lycées de la localité et composants dans différentes séries.



Après le cas des candidats du cercle de Yanfolia d’autres sessions seront organisées pour les candidats réguliers et libres (CL) des autres localités omises pour réparer ce préjudice causé. (…)





ALPHA C. SOW – NOUVEL HORIZON