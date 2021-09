Comité stratégique M5-RFP : Prône pour une fermeté vis-à-vis du coup de force des policiers à la Maison Centrale d’Arrêt de Bamako… - abamako.com

Comité stratégique M5-RFP : Prône pour une fermeté vis-à-vis du coup de force des policiers à la Maison Centrale d'Arrêt de Bamako… Publié le vendredi 10 septembre 2021 | Mali Demain

© aBamako.com par FS

Célébration du 1er anniversaire du M5-RFP

Le M5-RFP a célébré son anniversaire le Vendredi 4 Juin 2021 sur la place de l`indépendance. Tweet

Le Comité stratégique du mouvement M5-RFP, a tenu une réunion extraordinaire, le samedi 04 septembre 2021, au siège du parti CNID, à Torokorobougou, pour analyser et donner sa position, par rapport au coup de force des policiers à la Maison Centrale d’Arrêt de Bamako pour libérer le Commandant de FORSAT, le Commissaire divisionnaire, Oumar Samaké.

« Le Comité stratégique du M5-RFP n’est pas content du comportement des policiers par rapport à l’arrestation du Commissaire divisionnaire, Oumar Samaké, Commandant de la FORSAT. Nous ne sommes pas contents parce que, c’est à l’issue de la lutte contre le pouvoir oligarchique d’IBK que nos camarades aient été tués et massacrés dans la mosquée par la FORSAT. Nous remercions la justice d’avoir répondu à la demande du peuple. Parce que, un pays sans justice, n’est pas un pays. Tout le monde s’attendait à applaudir. Malheureusement, les forces qui doivent plaider pour la justice, se sont mises à la contrecarrer. Les policiers sont partis détenser les portes de la prison pour faire libérer le Commissaire Divisionnaire, Oumar Samaké, Commandant de la FORSAT. Le Comité stratégique de M5-RFP lui demande de retourner en prison. Sinon, dans les jours à venir, Il fera réagir la jeunesse M5-RFP et fera sortir sa population ».



Pépin Narcisse LOTI