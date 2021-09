Mamoudou Kassogué, ministre de la justice et des droits de l’Homme : «Il s’agit de réussir la lutte contre l’impunité sous toutes ses formes » - abamako.com

Mamoudou Kassogué, ministre de la justice et des droits de l'Homme : «Il s'agit de réussir la lutte contre l'impunité sous toutes ses formes » Publié le vendredi 10 septembre 2021 | Le Républicain

Hier, jeudi 9 septembre 2021, le ministre de la justice et des droits de l’Homme, garde des sceaux, Mamoudou Kassogué, accompagné d’une forte délégation, a effectué une visite de courtoisie au Pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme et le crime organisé. Au cours de cette visite, le ministre Kassogué a demandé aux acteurs du Pôle judiciaire spécialisé d’engager une lutte implacable contre le crime organisé sous toutes ses formes. «Nous attendons qu’ils puissent lutter efficacement contre les violations graves des droits de l’Homme et du droit international humanitaire. Il s’agit de réussir la lutte contre l’impunité sous toutes ses formes », a souligné le ministre Kassogué.

Accueilli, hier, dans la matinée par les responsables du Pôle judiciaire spécialisé dont le Procureur Samba Sissoko, le ministre de la justice et des droits de l’Homme, garde des sceaux, Mamoudou Kassogué et sa délégation ont visité les différents compartiments de la structure située au quartier du fleuve (Bamako). Après la visite des lieux, le ministre Kassogué a eu une rencontre avec les acteurs du Pôle judiciaire spécialisé. Le Procureur en charge du Pôle judiciaire spécialisé, Samba Sissoko, a remercié le ministre Kassogué et sa délégation pour cette visite. « Il vaut mieux venir voir une fois que d’entendre plusieurs fois », a-t-il dit. Selon Samba Sissoko, le Pôle judiciaire spécialisé est une juridiction stratégique dans le dispositif pénal que l’Etat a voulu apporter aux phénomènes criminels, de façon générale, le crime organisé. A ses dires, le Pôle judiciaire spécialisé a traité des dossiers de grandes envergures comme l’attaque de Radisson Blu, l’attaque de Misseni etc. Durant cette rencontre, le procureur Samba Sissoko a promis de faire mieux pour le rayonnement du Pôle judiciaire spécialisé. Enfin, il dira que l’accompagnement du Pôle judiciaire spécialisé ne fera pas défaut pour l’atteinte des objectifs fixés par le département de la justice.











Pour sa part, le ministre de la justice et des droits de l’Homme, garde des sceaux, Mamoudou Kassogué, a fait savoir que le Pôle judiciaire spécialisé est une juridiction spécialisée dans la lutte contre le crime, particulièrement le terrorisme, la criminalité transnationale organisée et les crimes contre l’humanité. « Donc, il s’agit pour nous de demander aux acteurs du Pôle judiciaire spécialisé d’engager une lutte implacable contre le crime organisé sous toutes ses formes. Il s’agit de la traite des personnes, du trafic des drogues, du trafic des êtres humains, du trafic des œuvres d’art, du trafic des métaux précieux, mais aussi le blanchiment des capitaux. Il ya aussi le financement du terrorisme qui est une préoccupation majeure. En plus de cela, nous attendons qu’ils puissent lutter efficacement contre les violations graves des droits de l’Homme et du droit international humanitaire. Il s’agit de réussir la lutte contre l’impunité sous toutes ses formes », a déclaré le ministre Kassogué. Au cours de cette visite au Pôle judiciaire spécialisé, le ministre a souhaité le renouveau de la justice. Enfin, le ministre dira que la rencontre avec les acteurs du Pôle judiciaire spécialisé fut fructueuse.



A noter que cette visite du ministre Kassogué fait suite à celles effectuées à la Cour d’appel de Bamako, au tribunal de grande instance de la commune III du district de Bamako, au tribunal du commerce, au tribunal du travail et au Pôle économique et financier.







Aguibou Sogodogo