Fiba Womens Afrobasket Yaoundé 2021 : Le Mali dans la poule D

Fiba Womens Afrobasket Yaoundé 2021 : Le Mali dans la poule D
Publié le vendredi 10 septembre 2021 | Le Tjikan

La 25ème édition de Fiba Womens Afrobasket Yaoundé 2021 se tiendra du 18 au 26 septembre. Le Mali qui prendra part à ce tournoi à 12 nations évolue dans la poule D en compagnie de la Côte d’Ivoire et de la Tunisie.

Le tournoi à 12 nations aura lieu du samedi 11 au dimanche 26 septembre au Palais des Sports de Yaoundé. Le match d’ouverture de ce Fiba Womens Afrobasket 2021 mettra aux prises le Sénégal, vainqueur des 11 éditions, et la Guinée, invitée de dernière minute. La phase de groupes se déroulera au cours des deux premiers jours de la compétition. Les vainqueurs des groupes A, B, C et D se qualifieront directement pour les quarts de finale, tandis que les huit équipes restantes disputeront un tour qualificatif pour les quarts de finale le 22 septembre. Les quarts de finale se joueront le 23 septembre. Lors des deux journées, les équipes lutteront pour l’attribution des places 5 à 8. Le match pour la 3ème place et la finale sont programmés pour le dimanche 26 septembre. Les deux meilleures équipes se qualifient par la même occasion pour les tournois de qualification pour la Coupe du Monde féminine Fiba 2022. Le Nigéria abordera l’évènement dans la peau du double tenant du titre. La dernière fois que Yaoundé a accueilli le tournoi date de 2015.







Composition des groupes



Groupe A : Cameroun, Cap-Vert, Kenya



Groupe B : Nigéria, Angola, Mozambique



Groupe C : Sénégal, Egypte, Guinée



Groupe D : Mali, Côte d’Ivoire, Tunisie.



Almihidi Touré