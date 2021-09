Pour une Transition Réussie : Les présidents Faure et Assimi main dans la main - abamako.com

Pour une Transition Réussie : Les présidents Faure et Assimi main dans la main Publié le vendredi 10 septembre 2021 | L'Observatoire

Après ses échanges téléphoniques avec son homologue togolais Faure Gnassingbé sur la gestion de la Transition dont le Togo joue un rôle clé, le Président de la Transition, Col. Assimi Goïta, salue les efforts qu’il ne cesse de déployer pour contribuer à l’apaisement du climat politique et à la réconciliation nationale au Mali.









Dans le cadre du renforcement des excellentes relations d’amitié, de solidarité et de coopération qui unissent le Togo et le Mali, S.E. Prof. Robert Dussey, Ministre des Affaires Etrangères, de l’Intégration Régionale et des Togolais de l’Extérieur, a effectué une visite de travail à Bamako au Mali le 06 septembre 2021.



Lors de cette visite, il a été reçu en audience par Son Excellence le Colonel Assimi Goïta, Président de la Transition. Au cours de leur entretien, le Ministre DUSSEY a exprimé au Président de la Transition, au nom de S.E.M. Faure Essozimna Gnassingbé, toutes les félicitations du Togo pour les efforts qu’il ne cesse de déployer pour contribuer à l’apaisement du climat politique et à la réconciliation nationale au Mali. Le Ministre DUSSEY l’a également encouragé à intensifier la mise en œuvre des réformes préconisées par la CEDEAO en vue d’une transition pacifique et inclusive devant déboucher sur des élections libres, démocratiques et transparentes.



De son côté, le Colonel Assimi Goïta a renouvelé, au nom du peuple malien, sa gratitude au Président Togolais pour l’implication du Togo dans la recherche de solutions consensuelles aux crises qui secouent l’Afrique en général et menacent en particulier la stabilité au Mali et dans le Sahel. Il a salué le professionnalisme des éléments des Forces de défense et de sécurité togolaises qui, dans un esprit de solidarité, combattent aux côtés des Forces armées maliennes au sein de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) et dans les autres opérations de maintien de la paix en Afrique.



Par ailleurs, le Ministre Dussey s’est également entretenu avec son homologue malien Abdoulaye Diop sur les questions d’intérêt commun d’ordre bilatéral et régional. Abordant les questions d’ordre bilatéral, les deux Ministres se sont félicités de l’excellence des relations de coopération qui unissent leurs pays et réaffirmé leur volonté d’œuvrer de concert dans la recherche de solutions durables à la crise sécuritaire et sociopolitique au Mali.



Au plan régional, les deux Ministres ont exprimé leurs vives inquiétudes face à la recrudescence du terrorisme dans la bande sahélienne en proie à l’activisme de groupes armés, réitéré leur ferme condamnation de ce fléau sous toutes ses formes et appelé à la mutualisation des efforts dans le cadre d’une coopération internationale plus accrue en vue de son éradication.



La situation en Guinée préoccupante, les deux ministres ont relevé l’urgence au peuple frère de Guinée de s’inscrire sur la voie du dialogue national inclusif pour une transition pacifique afin d’aboutir à des élections démocratiques.



Cyril Adohoun



Source : L’Observatoire