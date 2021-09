Développement local : Le PROJES poursuit son petit bonhomme de chemin - abamako.com

À la faveur de la 2è session du comité de pilotage du Programme jeunesse et stabilisation dans les régions du Centre du Mali (Projes) tenue le jeudi 09 septembre 2021 dans les locaux du ministère de l’Administration territoriale, les acteurs que sont le gouvernement et l’Union Européenne, ont procédé à une mise à jour de l’état d’avancement du programme. L’occasion était pour des discussions nécessaires à même de recadrer et de réorienter les actions du projet.



Financé à travers le Fonds fiduciaire d’urgence de l’UE pour l’Afrique et mis en œuvre par la GIZ pour un montant à hauteur de 28 milliards de Fcfa, le Projes a pour objectifs de promouvoir la stabilisation et le redressement socioéconomique du Mali notamment dans les Régions de Ségou, Mopti, San, Bandiagara et Douentza. La cible du programme est le développement local à travers la formation et l’insertion professionnelle.



Ainsi, après la validation des termes de référence du projet, l’heure était au passage en revue de son cadre d’intervention à travers ses deux composantes essentielles. Il s’agit selon le ministre lieutenant-colonel Abdoulaye Maïga, du renforcement de la fonctionnalité et de l’accès de proximité des services socioéconomiques de base dans les zones rurales ; de la promotion du développement local par la formation, l’insertion socioprofessionnelle et la création d’opportunités économiques pour la jeunesse.



ANDROUICHA