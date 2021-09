Coopération sécuritaire : ouverture de la 6e réunion des ministres en charge de la sécurité des pays de l’espace UEMOA - abamako.com

La 6e réunion des Ministres en charge de la sécurité des 08 Etats membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) s’est ouverte ce 10 septembre 2021 à Abidjan, la capitale économique de la Côte d’Ivoire.



Présidée, le ministre togolais de la sécurité, Général de Brigade Damehame Yark, cette session de leur instance a prévu entre autres l’examen des projets de feuille de route actualisée de l’Accord-cadre de coopération en matière de sécurité et de renseignement entre les Etats membres de l’UEMOA, du rapport sur la paix et la sécurité dans l’espace UEMOA pour le second semestre 2020 ainsi que du rapport de l’étude pour l’élaboration d’un cahier des charges pour l’informatisation et l’interconnexion des postes de police frontaliers.



Le contexte sécuritaire dans l’espace UEMOA reste marqué par la persistance des attaques terroristes, de la criminalité transnationale organisée et de la prolifération des armes légères.



Cette rencontre ministérielle a été précédée d’une réunion préparatoire des experts qui a eu lieu du 7 au 9 septembre 2021 à Abidjan.



Pr