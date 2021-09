Bamako : Que cache Souleymane Doukara, le célèbre témoin à charge dans l’affaire Birama Touré ? - abamako.com

News Société Article Société Bamako : Que cache Souleymane Doukara, le célèbre témoin à charge dans l’affaire Birama Touré ? Publié le vendredi 10 septembre 2021 | malizine

L’ex élève capitaine de police Souleymane Doukara, célèbre témoin à charge dans l’affaire Birama Touré, a convolé en juste noces. Certes, en pompe ! Mais le lit conjugal risque d’éjecter un homme prêt à tout pour se restaurer.



En effet, détenu à la sécurité d’Etat pour sa participation à plusieurs tentatives de coup d’État contre le régime élu du Président IBK, M. Doukara brille par son attitude nuisible et vengeresse.



L’unique tremplin pour assouvir ses sales besognes et atteindre ses cibles est le mensonge.



Ce radié des effectifs de la police nationale, animé d’esprit revanchard, et à qui la réhabilitation au grade de capitaine et des avantages pécuniaires ont été promises par ses complices tapis dans l’ombre, s’est constitué en témoin à charges dans l’affaire dite de disparition du journaliste Birama Touré.



La rançon de sa déposition faite sous les projecteurs vaut des millions de nos francs. Ce qui a permis à l’homme raquetteur, qui a bien rasé le mur, de sortir de son statut de Sans Domicile Fixe pour s’offrir prestement les services d’un artiste de renommée, Soumaila Kanouté dit Soumissy lors de son.



Que d’interrogations !



Source : malizine.com