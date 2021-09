Nomination d’Ibrahim Traoré au secrétariat général de la femafoot : Le vice-président dr sekou djega keita dénonce la violation des textes - abamako.com

Nomination d'Ibrahim Traoré au secrétariat général de la femafoot : Le vice-président dr sekou djega keita dénonce la violation des textes Publié le vendredi 10 septembre 2021

Cette histoire est née depuis la signature officielle du dossier de nomination du secrétaire général de la fédération malienne de football, le 30 août 2021, par le président Mamoutou.









Sans secrétaire général depuis plus de 6 mois, la nomination d’un nouveau secrétaire par le président, sans consultation des autres membres du bureau, provoque aujourd’hui la divergence de vue entre les membres du comité exécutif.



Le 30 août 2021, aux environs de 14h, l’information a été publiée par la presse malienne sur les réseaux sociaux et dans certaines émissions des radios annonçant la nomination d’Ibrahim Traoré comme le secrétaire général de l’instance suprême du football malien. Quelques minutes après la publication des informations, dans l’optique de vérifier l’information, nous avons pu joindre le deuxième vice-président de la fédération malienne de football, Dr Sekou Djego Keita. Sans démagogie, il a catégoriquement contesté la manière dont d’Ibrahim Traoré a été nommé par le président Mamoutou Touré. Cet acte, selon lui, est une violation pure et simple des statuts de la fédération malienne football (article 52.3 des statuts).



Le 2ème vice-président dira également que pour procéder à la nomination d’un secrétaire général de la fédération malienne de football, le président doit faire une proposition d’accord aux autres membres du comité exécutif pour adoption. En aucun moment le Président Mamoutou Touré n’a fait une telle chose, dira le 2ème vice-président, lors d’une réunion du comité exclusif.



Au dernière nouvelle, la décision de nomination aurait été attaquée au niveau de la commission de recours par Dr Sekou Djego Keita, membre du comité exclusif.



Une affaire à suivre !



Sery Diarra



Source : La Priorité