Retour de la Banque mondiale au Mali : Les efforts du Président Assimi portent leurs fruits Publié le vendredi 10 septembre 2021

Dans une correspondance envoyée le 07 septembre 2021, la banque mondiale certifie son grand retour au Mali et cela à la suite de plusieurs efforts entrepris par le Président de la Transition Colonel Assimi Goita.









Selon ladite correspondance, la Directrice des opérations pour le Burkina Faso, le Mali, le Tchad et le Niger, Clara Sousa, a réaffirmé le retour de la banque mondiale dans notre pays.



Cette décision est prise dans le cadre de la mise à jour de la politique opérationnelle OP 7.30 de la banque mondiale et au terme de la mission d’évaluation de cette politique pour le Mali qui s’est déroulée du 29 au 18 août 2021.



La direction de la banque a approuvé, le 6 septembre 2021, la reprise de sa coopération avec le Mali. Ainsi, le traitement des demandes de retrait de fonds des activités des opérations en cours de mise en œuvre et aussi des opérations en préparation reprennent à partir de ladite de Sus-indique.



La même correspondance indique également que la reprise des activités relatives aux appuis budgétaires sera évaluée au cas par cas.



Les efforts du président Colonel Assimi Goita et son équipe, à pied d’œuvre pour survenir au besoin du peuple malien, a eu des échos favorables auprès de l’institution bancaire.



Sery Diarra



Source : La Priorité