Arrestation de Kalilou Doumbia au Mali: la Commission nationale des droits de l'homme s'inquiète Publié le vendredi 10 septembre 2021 | RFI

Juriste de formation, Kalilou Doumbia, l’ancien secrétaire général de la présidence arrêté le 6 septembre avait repris ses activités d’enseignant-chercheur après le second coup d’État du 24 mai dernier, suite auquel le président de Transition Bah N’Daw avait été renversé par le colonel Assimi Goïta, depuis lors chef de l’État. Pour quelle raison les services maliens s’intéressent-ils à l’ancien secrétaire général de la présidence ? Où se trouve-t-il actuellement ?





Depuis que Kalilou Doumbia a été arrêté alors qu’il se rendait à l’Université de droits de Bamako où il enseigne, personne n’a pu le joindre ni lui rendre visite. « Nous ne savons pas où il est détenu à ce moment précis. Nous avons eu des informations de première main par rapport au fait qu’il serait détenu au niveau de la sécurité d’État. Pour le moment, on n’a pas de réponse officielle », reconnaît Aguibou Bouaré, le président de la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH).



Selon certaines sources, l’ancien secrétaire général de la présidence aurait été conduit au camp militaire de Kati, près de Bamako, pour y être interrogé. Pour quel motif ? S’y trouve-t-il toujours ? Le président de la CNDH n’a obtenu aucune réponse. « Nous demandons aux autorités de veiller vraiment au respect des droits de toute personne qui réside au Mali, notamment arrêter les enlèvements et les arrestations arbitraires, et les détentions illégales. S’il y a des poursuites judiciaires à engager contre qui que ce soit, cela doit passer par la voie judiciaire », prévient Aguibou Bouaré.



Désormais, la famille et les collègues de Kalilou Doumbia ne sont en tous cas plus seuls à s’inquiéter.



