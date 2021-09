Cour suprême : Me Cheick Mohamed Koné a fait les frais de sa déloyauté - abamako.com

Me Cheick Mohamed Koné : Premier Avocat général

Le chevronné magistrat, Cheick Mohamed Chérif Koné, s’est fait limogé de son poste de Premier Avocat général de la Cour suprême du Mali. Parmi les reproches qui lui ont valu ce limogeage, figure en bonne place son manque de réserve vis-à-vis des décisions prises par la Cour. En effet, le décret présidentiel signé le 09 septembre, abrogeant la nomination de ce magistrat à ce piédestal, peint la victime comme un serviteur déloyal à l’endroit de son service. Pour avoir pris et affiché position dans l’affaire de l’acquisition d’un aéronef et la fourniture de matériels roulants, d’habillements, de couchages, de campagne et d’alimentation (HCCA), Me Cheick Mohamed Chérif Koné n’aura passé que sept petits mois à son poste. Il devra donc comprendre qu’on ne rame pas à contre courant de la barque dans laquelle on se trouve. Lisez plutôt le décret de son éviction.





DECRET



Considérant que par décret no 2021 -0098/PT RM du 18 février 2021 portant nomination à la Cour suprême, monsieur cheikh Mohamed Chérif KONE a été nommé premier avocat général de ladite Cour;



Considérant qu’en violation de son obligation de réserve , le surnommé s’est manifesté par son opposition aux mesures prises par la Cour en s’adonnant à des sorties médiatiques intempestives, virulentes outrageantes et répétitives et en faisant des déclarations contre les Actes posés par la cour suprême dans la gestion des procédures judiciaires pendantes devant elle, en matière de délinquance économique et financière;



Considérant que les comportements susmentionnés sont irresponsables et Violent les principes de l’obligation réserve des magistrats, d’unicité d’indivisibilité et de hiérarchie du parquet;

Considérant que face à cette situation, le bureau de la cour suprême s’est réuni en session extraordinaire le 1 septembre 2021 pour examiner agissements de Monsieur Cheick Mohamed Chérif KONE;



Considérant qu’à l’issue des débats, le bureau de la cour suprême a conclu que les agissements de Monsieur Cheick Mohamed Chérif KONE constituent de graves fautes professionnelles qui sèment la confusion dans l’opinion concernant la gestion des dossiers devant la Cour suprême compromettant l’efficacité et l’efficience du travail des membres de la cour et ternissent l’image de l’institution judiciaire en cette période critique de la vie de la nation;



Considérant qu’à l’issue de cette réunion, le bureau de la Cour suprême a sollicité du ministre de la justice et des droits de l’homme, garde des Sceaux, l’abrogation de toute urgence, du décret de nomination de Monsieur Cheick Mohamed Chérif KONE;



Article 1 : Les dispositions du décret no 2021 -0098/PT- RM du 18 février 2021 portant nomination à la Cour suprême sont abrogées en ce qui concerne Monsieur Cheick Mohamed Chérif KONE, en qualité de Premier Avocat général de la Cour suprême.



Le président de la Transition

Chef de l’état

Colonel Assimi Goïta