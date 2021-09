SÉGOU: le commissariat du deuxième arrondissement met des cambrioleurs aux arrêts. - abamako.com

Publié le vendredi 10 septembre 2021

SÉGOU: le commissariat du deuxième arrondissement met des cambrioleurs aux arrêts.

Dans la nuit du 05 au 06 septembre 2021, le magasin de stockage d’un commerçant de la place a été cambriolé.

Suite à cela, la victime s’est présentée au commissariat du deuxième arrondissement afin de faire une déclaration. Aussitôt, une équipe dirigée par le chef de brigade de recherche le lieutenant de police Assalek Ag Anirizack s’est rendue sur les lieux pour faire le constat. Ensuite une enquête s’est ouverte et deux jours plus tard, vers 18 heures, un suspect a été interpellé en possession d’une moto neuve. Ainsi après identification de ladite moto, dont on retrouve le nom de la victime sur la caisse, de la moto concernée.

Interrogé sommairement, le suspect a déclaré avoir être l’auteur du cambriolage et a acheminé le reste de ses produits de vol à Koutiala ( 6 motos neuves dans les caisses, plusieurs cartons d’huile de moteur, notamment 4 cartons d’amortisseurs de moto, les cartons d’acide, et 2 moteurs de moto neufs.