Mossa Ag Attaher, Ministre de la Jeunesse Et Des Sports… "Mes constats après les deux premiers matches qualificatifs pour la Coupe du monde 2022…" Publié le samedi 11 septembre 2021

La Coupe du Monde et la Coupe d’Afrique des Nations sont deux défis de taille pour notre pays.

C’est pourquoi, j’invite la Fédération Malienne de Football à faire l’auto critique nécessaire pour tirer un certain nombre de leçons afin d’entamer de manière plus offensive les prochains rendez-vous !







Notre défi est de marquer plus de buts et exploiter mieux cette technicité extraordinaire que regorge l’équipe. Nous ne pouvons plus nous contenter du minimum.



J’ai noté avec intérêt les suggestions et contributions des supporteurs des aigles et des amoureux du football. Je tiens à les remercier pour toute cette attention qu’ils accordent à la réussite des défis et à la performance de notre football.



Aucun sacrifice ne sera de trop pour hisser haut le Mali dans ces rendez-vous ! Aucun.



Le département des Sports ne compte plus se contenter de tirer des leçons, il sera partie prenante entière en rapport étroit avec la Fémafoot, de la préparation et de l’organisation de ces deux grands rendez-vous. Il s’agira aussi pour nous de tout mettre en œuvre pour faire jouer notre prochain match chez nous à Bamako !



Les défis sont faits pour être relevés !