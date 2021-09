Secrétariat permanent de la lutte contre la prolifération des armes légères et de petits calibres : Le lieutenant-colonel Adama Diarra désormais aux commandes - abamako.com

Secrétariat permanent de la lutte contre la prolifération des armes légères et de petits calibres : Le lieutenant-colonel Adama Diarra désormais aux commandes Publié le samedi 11 septembre 2021 | Aujourd`hui

Après sa prise de service, le tout nouveau Secrétaire permanent de la lutte contre la prolifération des armes légères et de petits calibres, le lieutenant-colonel Adama Diarra, a effectué, le 30 août 2021, dans les locaux du Secrétariat, une prise de contact avec les chefs de bureaux régionaux, communaux et le personnel d’appui.

A l’entame de la rencontre, le lieutenant-colonel Adama Diarra a exposé au personnel ses attentes pour optimiser le rendement du Secrétariat permanent de la lutte contre la prolifération des armes légères et de petits calibres. Il s’agit de dépolluer le Mali des armes par une gestion et un contrôle efficaces de la circulation des armes légères et de petits calibres (Alpc) afin de contribuer à la restauration de la paix et de la cohésion sociale. Ainsi, il entend restructurer le service, réorganiser le personnel et redynamiser les activités de visibilité et de sensibilisation. A ce titre, précise-t-il, un mécanisme de suivi des activités de terrain, par circonscription, sera mise en place avec les indicateurs de performance pour évaluer la qualité du travail. “Pour bénéficier des facilités et du financement des partenaires techniques et financiers, nous mettrons en place une approche de coopération agressive et dynamique en allant vers eux avec des propositions concrètes”, a renchéri le tout-nouveau secrétaire permanent.







Avant d’inviter le personnel au sens élevé de l’engagement constant et de l’esprit de patriotisme pour relever les nombreux défis liés à l’atténuation de la possession d’armes par les populations civiles, la réduction de la violence armée, la sécurisation des stocks d’armes et de munitions de l’Etat. Et de déclarer que la responsabilité de chacun est engagée pour la réussite du service dans ses missions afin de laisser un bel héritage. Il ajoutera que l’accompagnement des organisations de la société civile par une implication effective dans les activités relatives à la prolifération des ALPC garantira un succès au niveau local.



Pour finir, le lieutenant-colonel Adama Diarra a rendu un vibrant hommage à son prédécesseur, le colonel-major Nema Sagara, pour avoir posé les bases de développement du Secrétariat permanent de la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre depuis sa création en 2017.



Boubacar PAÏTAO