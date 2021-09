Accusé d’assassinat : Drissa Samaké et coauteurs condamnés à 10 ans d’emprisonnement ferme - abamako.com

Accusé d'assassinat : Drissa Samaké et coauteurs condamnés à 10 ans d'emprisonnement ferme Publié le samedi 11 septembre 2021

À l’exception d’Oumar Diarra, Drissa Samaké, Noumoukè Samaké, Oumar Samaké dit Drissa ka Oumar et Oumar Samaké dit Karim ka Oumar sont tous natifs de Missalabougou, cercle de Kati. Ils sont tous cultivateurs domiciliés audit lieu. Oumar Diarra, né en 1988 à Kénié-sofa, cercle de Baraouélie est commerçant domicilié à Missalabougou. Ils ont tous comparu à la barre de la Cour d’assises de Bamako, le lundi 6 septembre 2021, pour assassinat. Après plus de 6h de débat, ils ont été reconnus coupables des faits et condamnés à 10 ans d’emprisonnement.

Voici les faits : le jeudi 22 novembre 2018, le sieur Amadou Kané, cultivateur domicilié à Missalabougou, a découvert un corps sans vie d’un jeune homme dans un champ voisin du sien. Il a informé immédiatement le chef de quartier puis la Brigade territoriale de gendarmerie de Sénou qui n’a pas tardé à identifier la victime nommée Moussa Koné. Un aliéné mental qui s’est échappé de la surveillance de son oncle. Dans sa fuite, il s’est introduit nuitamment dans le domicile du chef de village de Missalabougou où les membres de la famille l’ont pris pour un voleur. Ils ont crié à l’aide et plusieurs personnes l’ont cerné afin de le lyncher.







Pris de panique, il a grimpé sur un arbre pour se protéger. C’est ainsi que Oumar Samaké dit Drissa ka Oumar a fait un tir de sommation à l’aide d’un pistolet artisanal qui l’a obligé à descendre. C’est là qu’il a été battu à mort par les nommés Drissa Samaké, Noumoukè Samaké, Oumar Samaké dit Drissa ka Oumar, Oumar Samaké dit Karim ka Oumar et Oumar Diarra. Sur les demandes de mise en liberté en la forme, les inculpés l’ont respectivement sollicité par demande en date du 7 octobre 2020 leur mise en liberté provisoire adressée au Procureur Général près de la Cour d’appel de céans.



Aux termes de l’article 151 du code de procédure pénale : “La mise en liberté peut aussi être demandée en tout état de cause par tout inculpé, prévenu ou accusé et à toutes périodes de la procédure…qu’en cas d’incompétence et généralement dans tous les cas, aucune juridiction n’est saisie, la Chambre d’accusation connait des demandes de mise en liberté…”. Leur demande est conforme aux dispositions dudit article.



Du fond, au soutien de leur demande, ils expliquent qu’ils s’engagent à répondre à toutes les réquisitions de la justice, que leur mise en liberté n’est pas de nature à troubler l’ordre public et qu’ils présentent des garanties nécessaires à leur représentation.



Tant à l’enquête préliminaire qu’à l’information, les inculpés ont respectivement nié les faits qui leurs sont reprochés. Au soutien de leur dénégation, ils déclarent n’être aucunement ni de près ni de loin mêlés à la clameur publique ayant abouti au meurtre du jeune Moussa Koné pris pour un voleur. L’inculpé Drissa Samaké explique que son rôle s’est limité à balancer un pilon en direction de la victime sans l’atteindre et qui, pris de panique, s’est échappé d’où ajoute-t-il, il n’a plus suivi le reste des évènements.



S’agissant des inculpés Noumoukè Samaké, Oumar Samaké dit Drissa ka Oumar et Oumar Samaké dit Karim ka Oumar et Oumar Diarra, ils soutiennent tous n’avoir pas franchi le seuil des portes de leurs domiciles respectifs bien qu’ils aient entendu la clameur publique qui pourchassait un voleur. Cependant, il ressort des pièces du dossier de la procédure d’information, notamment de la déposition de témoin du sieur Oumar dit Oumarbani Samaké en date du 5 février 2019 devant le magistrat instructeur qui déclare : “Le mercredi soir, les femmes et les enfants du chef de village ont crié en annonçant que le chef de village avait été agressé et tué. Venu sur les lieux, j’ai trouvé un jeune homme arrêté à côté d’un tricycle. Il a été entouré par une foule emportée, prête à l’agresser. Je les ai suppliés de ne pas le battre. Dans la foulée, Drissa Samaké lui a jeté un pilon qui ne l’a pas atteint. Pris de panique, le jeune s’enfuit pour se réfugier sur un arbre. Il a été poursuivi par ses agresseurs, le fils de Drissa du nom de Oumar Samaké dit Drissa ka Oumar muni d’un pistolet a tiré en l’air. Après, Oumar Samaké dit Karim ka Oumar lui a assené à la tête un violent coup de coupe-coupe qui l’a fait écrouler. Oumar Diarra s’est mis à le battre à son tour avec une manche de hache. Quant à Noumoukè Samaké, il l’a roué de coups d’une gigantesque branche. Lorsque leur victime ne pouvait plus bouger sous la violence des coups, ils ont décidé d’aller le jeter derrière le marigot. Et finalement, le jeune a succombé à ses blessures”, relate le témoin oculaire.Ce témoignage retrace dans les plus petits détails la participation de chacun des inculpés dans la procédure au lynchage ou à l’homicide volontairement organisé, mûri et perpétré par ces derniers sur la personne du jeune aliéné mental, Moussa Koné.Les accusés à la barre ont une fois de plus fait savoir qu’ils n’ont rien à voir avec cette affaire. Et le témoin oculaire, à savoir Oumarbani a maintenu à la barre sa déclaration précédente. Dans le réquisitoire du ministère public, il requiert le maintien de Drissa Samaké, le jeteur du pilon et son fils Oumar Samaké dit Drissa ka Oumar qui a fait un tir de sommation. Dans la délibération, la Cour les a tous reconnus coupables des faits et les a condamnés à 10 ans d’emprisonnement ferme chacun.







Marie DEMBELE