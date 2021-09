En reconnaissance de ses actions en faveur du développement : Mme Koumaré Mariam Simaga distinguée par le “Prix Africain du Mérite et de l’Excellence” - abamako.com

En reconnaissance de ses actions en faveur du développement : Mme Koumaré Mariam Simaga distinguée par le "Prix Africain du Mérite et de l'Excellence"
Publié le samedi 11 septembre 2021 | Aujourd`hui

Elle recevra son trophée le 27 septembre prochain à Kigali, au Rwanda

Le Prix Africain de Développement (Padev) vient de reconnaitre le mérite de notre compatriote, Mme Koumaré Mariam Amadou Simaga, directrice générale Adjointe de SOMATRA et responsable de la Société “Somandine-Sarl”. Distinguée dans la catégorie “Prix Africain du Mérite et de l’Excellence”, elle recevra son trophée lors d’une cérémonie solennelle qui aura lieu du 24 au 27 septembre prochain à Kigali, au Rwanda.







En tant que tel, Mme Koumaré Mariam Simaga, suivant délibération du jury du Prix Padev, vous avez été distinguée dans la catégorie Prix Africain du Mérite et de l’Excellence. En effet, vous êtes une des exceptions féminines qui ose bousculer la hiérarchie des affaires au Mali, un pays où les mentalités sont moins favorables à la junte féminine dans certains domaines d’activités.



Vous recevrez votre trophée et sa dénomination officiellement en compagnie des autres lauréats de la présente édition, au cours de la cérémonie solennelle baptisée Padev Kigali 2021, qui aura lieu du 24 au 27 septembre au Rwanda. Elle rassemblera autorités politiques, diplomatiques, opérateurs économiques, institutions de la Finance, société civile, décideurs, média…”. Voici le contenu de la lettre de distinction de Mme Koumaré Marian Amadou Simaga à l’édition 2021 du Prix Africain de Développement (Padev) en date 13 juin 2021 et signée par Koffi Kouadio, président du Comité d’Organisation du Padev Kigali 2021.



Le choix de Mme Koumaré Mariam Amadou Simaga n’est pas fortuit puisqu’elle est réputée être une brave femme et un exemple dans le domaine de l’entreprenariat féminin au Mali, voire en Afrique.



“C’est au sein de l’entreprise familiale, le Groupe Simaga, qui a fondé sa réputation dans le domaine du transport. Vous en êtes d’ailleurs la directrice générale Adjointe. Connue pour votre acharnement au travail, vous créez la société Somandine-Sarl, qui excelle, elle aussi, dans les domaines de fournitures de mobiliers et matériels bureautiques, la commercialisation de groupe électronique et le BTP. Ce sont plusieurs milliers d’emplois qui sont créés à travers vos initiatives. Et cette distinction est la reconnaissance africaine de l’ensemble de vos actions en faveur du développement “, précisera Koffi Kouadio pour justifier le choix de notre compatriote.



Mme Koumaré est la fille de Feu Bamadou Simaga, grand opérateur économique du Mali, décédé il y a deux ans.



Notons que le Prix Africain de Développement (Padev) est une initiative de la Fondation 225, en partenariat avec le Rwanda Convention Bureau (RCB). Il s’agit d’œuvrer à l’instauration d’une culture du travail, du mérite et de l’excellence comme valeurs cardinales de la société africaine. Des organisations de la société civile de 12 pays africains dont la Fondation 225, ont créé en 2006, à Abidjan, le Prix Africain de Développement.



Et depuis, cette distinction est décernée à des personnalités qui constituent des modèles et les œuvres impactent positivement leur pays, voire l’Afrique. Ce mérite, selon l’un des responsables de la Fondation 225, est également reconnu à celles qui œuvrent à la construction d’Etats africains démocratiques et de paix.



Notons que plusieurs personnalités maliennes ont déjà été récompensées par le Prix PadeV. Il s’agit, entre autres, de l’ancien ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le Général Salif Traoré par le Prix du “Meilleur artisan de la sécurité publique”, le co-gérant de Betrap-Sarl, Samba Diallo, avec le prix du “Meilleur opérateur du Génie civil et rural”. Sans oublier Mahamadou Camara dit Seyba, directeur général de Seyba Transit-Transport-Sarl avec le prix du “Meilleur jeune entrepreneur africain”, l’ex-directeur général de la Canam, Luc Ankoundio Togo, avec le Prix de “Meilleur promoteur de la sécurité sociale en Afrique”.



El Hadj A.B. HAIDARA