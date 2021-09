Fourniture des cahiers destinés aux établissements d’enseignement secondaire général : Odeur de “magouille et de favoritisme” dans un marché de plus de 800 millions de FCFA ! - abamako.com

Fourniture des cahiers destinés aux établissements d'enseignement secondaire général : Odeur de "magouille et de favoritisme" dans un marché de plus de 800 millions de FCFA ! Publié le samedi 11 septembre 2021

Le recours de la Société “Graphique Industrie” jugé “mal fondé”

La Société “Djiré Mahamadou Mouna Distributions” vient d’être sélectionnée comme attributaire provisoire du marché relatif à la fourniture de cahiers destinés aux Etablissements d’enseignement secondaire général dont l’Appel d’offres national avait été lancé, le 27 mai 2021, par le ministère de l’Education nationale. Malheureusement, ce marché suscite aujourd’hui beaucoup de polémiques. L’offre de la Société “Graphique Industrie” a été rejetée alors que cette société était le moins disant, avec un montant de 816 914 000 Fcfa contre 849 128 000 Fcfa pour “Djiré Mahamadou Mouna Distributions”. La société d’Alou Tomota vient d’être déboutée par le Comité de règlement des différends de l’Autorité de régulation des marchés publics et des délégations de service public estimant que son recours est mal fondé. Du coup, il ordonne la poursuite de la procédure dudit marché. En tout cas, c’est comme si ce dossier puait la magouille et le favoritisme.







Le marché de fourniture de cahiers destinés aux Etablissements d’enseignement secondaire général suscite aujourd’hui beaucoup de polémiques dans le milieu des affaires parce qu’il sent une odeur de magouille et de favoritisme, selon nos informations. Suite à un Appel d’Offres national lancé par le ministère de l’Education nationale, le 27 mai 2021 dans un journal de la place, la Société “Graphique Industrie” a soumissionné tout comme d’autres sociétés. Et le 2 août, la Direction générale des marchés publics et des Délégations de service public a donné son avis de non objection sur le rapport d’évaluation des offres afférentes à l’Appel d’Offres National.



La surprise fut grande quand la société “Graphique Industrie” n’a pas été retenue. La préférence étant allée vers l’entreprise “Djiré Mahamadou Mouna Distributions” comme attributaire provisoire du marché pour un montant de 849 128 000 Fcfa TTC. L’offre de Graphique Industrie a été donc rejetée.



Du coup, la société de Alou Tomota a été informée du rejet de son offre par une correspondance en date du 2 août par le directeur des Finances et du Matériel du département de l’Education nationale.



Pas très contente, la société “Graphique Industrie” voulait mieux comprendre ce qui s’est réellement passé autour de ce dossier puisqu’elle estime que son offre était moins “disante et conforme”. Voilà, pourquoi, elle a finalement décidé de contester le rejet de son offre auprès de la Direction des Finances et du Matériel, qui a d’ailleurs notifié à la société, avec tous les documents, notamment le Procès-Verbal d’attribution provisoire du marché, les motifs retenus par la Commission d’évaluation pour le rejet de son offre. Selon nos informations, les motifs du rejet de Graphique Industrie s’expliquent par le fait que “les échantillons des cahiers de musique et de dessein ne sont pas conformes à la spécification technique et le montant du second marché similaire n’est pas aussi conforme”.



Pour être remis dans ses droits, la Société “Graphique Industrie” a décidé de faire recours devant le Comité de règlement des différends de l’Autorité de régulation des marchés publics et des Délégations de service public pour contester les résultats de l’Appel d’offres national. Et le Comité a statué en commission des litiges, le 20 août dernier.



Les conclusions du Comité se passent de tout commentaire. Il estime que le recours de la Société Graphique Industrie est recevable mais que ce recours est mal fondé. Du coup, il ordonne la poursuite de la procédure d’Appel d’offres en cause, en tenant compte des anomalies relevées dans les spécifications techniques du dossier d’Appel d’offres et du respect des spécifications pour les échantillons.



De toutes les façons, la Société “Graphique Industrie” estime que les motifs de rejet retenus par la DFM à l’encontre de son offre ne sont pas justifiés.



En effet, pour le motif relatif à la non-conformité de l’échantillon de cahiers de musique et de dessins, la société d’Alou Tomota précise que “conformément aux stipulations du Dossier d’Appels à la page 44, elle a fourni les échantillons des cahiers de musique avec toutes les caractéristiques à savoir emballage : unité. Format : carnet 22×15.5 cm de 12 pages. 70 grammes, couverture : dossier 125 grammes, impression : recto verso en bleu. Et les échantillons des cahiers de dessin avec toutes les caractéristiques aussi”.



Pire, la Société “Graphique Industrie” estime que le rejet de son offre demeure inconcevable dans la mesure où l’attributaire provisoire, “Djiré Mahamadou Mouna Distributions”, avait proposé un montant de 849 128 000 Fcfa contre 816 914 000 Fcfa, soit un écart de plus de 30 millions Fcfa. Comme pour dire que la société Graphique Industrie était le moins disant pour exécuter ce marché.



Autres arguments avancés, Graphique Industrie est une grande entreprise de conception, production et commercialisation des cahiers. Alors que, selon une source proche du dossier, la société attributaire provisoire est un “importateur”.



Affaire à suivre.



El Hadj A.B. HAIDARA