Politique : La tête de Boubou Cissé mise à prix ? Publié le samedi 11 septembre 2021 | Mali Tribune

© aBamako.com par Androuicha

Cérémonie de pose de la première pierre des infrastructures pédagogiques 2ème phase de la Cité Universitaire de Kabala.

Bamako, le 26 septembre 2019. Le Premier Ministre Dr. Boubou CISSE a procédé à la pose de la première pierre des travaux de construction des infrastructures pédagogiques qui consacrent ainsi la 2ème phase de la Cité Universitaire de Kabala. Tweet

Sur les réseaux sociaux, il ne se passe pas de jour où on ne voit pas une vidéo (anonyme la plupart du temps), contre l’ancien Premier ministre Dr. Boubou Cissé. Quel est le projet ?









Depuis un certain temps, à force de vidéos et de textes et commentaires sur les réseaux sociaux, des gens s’échinent à coller à Boubou Cissé tous les défauts. Et pas un n’apporte une preuve de ce qu’il dit. Il n’y a que des allégations, les mêmes d’ailleurs, déclinées sous toutes les formes.



« Boubou a fui », « Boubou a pris en otage l’URD », « Boubou a détourné l’argent du trésor public du Mali ». Il y en a du tout. Que des affirmations gratuites. Le seul tort, finalement, que ses détracteurs lui trouvent est d’avoir servi sous IBK, oubliant que personne, sous IBK, n’a décliné un poste.



On oublie que sous IBK, Boubou a fait une correspondance officielle pour demander qui avait fait sortir les forces spéciales. Il est d’ailleurs l’un des rares à secourir les victimes sans tambours ni trompettes du reste.



Depuis le renversement du régime, certains voient en Boubou, celui qui les empêcherait d’arriver à leur fin. Parce que, ministre des Mines, des Finances et Premier ministre, il saurait tout sur eux ? En tout cas, son nom cause des insomnies à bien de personnes qui s’échinent à lui coller des étiquettes.



Boubou Cissé, sur des médias internationaux, a dit publiquement qu’il est disponible pour aider. On ne peut pas faire mieux pour donner la preuve de sa bonne foi.



Hélas !







Koureichy Cissé