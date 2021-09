Mali : Deux cas de choléra enregistrés à Ansongo près de la frontière avec le Niger - abamako.com

Nord Mali : Une vue de la ville de d`Ansongo

-Premier cas de l'épidémie déclaré dans le pays.



Aux moins deux cas suspects de choléra ont été détectés à Ansongo dans la région de Gao, dans le nord du Mali a indiqué, samedi, le ministère de la Santé et du développement social, dans un communiqué.



"Les deux cas suspects ont été notifiés le 8 septembre courant dans le district sanitaire d'Ansongo, région de Gao", a déclaré le ministère ajoutant que les deux prélèvements sont revenus positifs au vibrion cholérique 01.



"Devant cette situation, les équipes techniques ont procédé à l'isolement des cas et leurs prises en charge", précise le communiqué du ministère de la Santé.



Rappelant que "le choléra est une maladie très contagieuse qui se propage vite si les mesures de prévention ne sont pas respectées", il a appelé les populations au "respect strict" des règles d'hygiène "au cours des cérémonies de mariage, de baptême, des rassemblements dus aux décès et au cours des voyages".



Le ministère de la Santé a, en outre affirmé que des investigations épidémiologiques sont en cours conformément aux recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), invitant également la population à se faire consulter dans les établissements de santé en cas de diarrhée et ou de vomissement.



Le 3 septembre courant, le Niger frontalier avec le cercle d'Ansongo a enregistré 104 morts liés à l'épidémie de choléra déclaré dans le pays le 9 août dernier selon les autorités sanitaires nigériennes.



En 2011, le Mali avait connu une autre épidémie de choléra qui avait fait soixante-cinq (65) décès dans nord du pays, selon les données officielles.