Promotion de la culture : Le concours artistique « Mali-talents » lancé

Le Musée National a abrité, le vendredi 10 septembre 2021, la cérémonie de lancement de l’émission artistique dénommée « Mali-talents ». Initié par deux agences événementielles, Argos Solution et Mali Fumigène, ce concours met en compétition des jeunes venus des différents coins du pays pour leur permettre d’exprimer leurs talents afin de donner plus de visibilité à l’art dans toute sa dimension et de leurs ouvrir des opportunités à travers le monde. Le concours regroupe des danseurs et danseuses, des chanteurs, des acrobates, des comédiennes, des joueurs de balafon et d’autres talents de notre culture. L’ouverture a enregistré la présence des organisateurs, des responsables du Musée National, du président du jury, Amadoun Kassongué dit Kerfa, et plusieurs hommes et femmes de la culture malienne.

Au début de la cérémonie, le directeur adjoint du Musée National, Zoumana Sony, a souhaité la bienvenue à l’assistance. Il a salué l’initiative qui permet aux jeunes de faire découvrir leurs talents et s’est ensuite réjoui du début de partenariat entre les deux agences organisatrices de l’évènement et sa structure. A sa suite, l’initiatrice de ce concours, Mme Traoré Baty Ouattara, directrice de Argo Solution, a fait savoir que « Mali-talents » est un championnat artistique qui donne de la valeur à la culture malienne dans toute sa diversité. « Il permet de contribuer au rayonnement de l’art et permet de dénicher des talents maliens. Il met en compétition plus d’une centaine de jeunes. Il y aura un casting et ensuite des éliminations à chaque étape du concours. Mali-talents durera 4 mois et on prévoit de donner 1 million de Fcfa au lauréat », a-t-elle dit.







Pour sa part, Djibi Tata Bah, le directeur associé de « Mali-talents » et promoteur de « Mali Fumigène », a soutenu que « Mali-talents » est une inspiration moderne de la semaine de la jeunesse et de la biennale artistique et culturelle de la jeunesse instaurées dans le passé pour mobiliser les jeunes, promouvoir leurs talents, encourager leur ouverture au profit du développement humain et de la construction nationale. L’objectif, dit-il, est de réunir les jeunes et la population de notre pays en un seul lieu pour démontrer des talents, se remettre en cause, apprendre, créer, partager des valeurs humaines, artistiques et culturelles qui respectent notre patrie, qui améliorent les consciences et qui engagent pour le développement. Il a donné l’assurance que cette édition ne sera pas la première ni la dernière. « Elle se poursuivra et n’exclura aucune région du Mali, car le talent qui gagne et qui s’illumine, c’est le talent qui inclut la diversité », a-t-il dit.



Au cours de cette cérémonie, plusieurs jeunes ont démontré leurs talents magiques qui ont émerveillé plus d’un.



Sidiki Dembélé