Guinée Conakry- CNRD: 150 immeubles, 25 unités industrielles, 160 entreprises écrans, 450 maisons, 35 comptes bancaires identifiés et saisis
Publié le lundi 13 septembre 2021 | L'Indépendant

Devenue indépendante en 1958, la Guinée Conakry a vécu pendant vingt six (26) ans sous le régime autoritaire et centralisateur du président Sékou Touré qui, à sa mort,en 1984, a laissé le pays dans un état de délabrement économique sans rapport avec ses richesses potentielles. Les grands fleuves de l’Afrique de l’Ouest (Niger, Gambie, Sénégal) y prennent leurs sources sur les hauteurs du Fouta Djalon.



Guinée est le troisième producteur mondial de bauxite et dont le sous-sol recèle de l’uranium, des diamants et peut-être du pétrole. Le Comité national du rassemblement et du développement (CNRD) a peine installé au pouvoir, un comité d’audit a vu le jour. Il est composé d’experts dans différents domaines: juridique, financier, immobilier et foncier, etc. Il a pour but d’identifier tous les biens détenus par les dignitaires des régimes précédents.



Nous commencerons par le régime d’Alpha Condé. Voici sa moisson en si peu de temps: «Aux âmes bien nées, la valeur n’attend point le nombre d’années», dit le sage africain. Du 5 septembre au 10 septembre 2021, quelle performance ?



150 immeubles, vingt-cinq (25) unités industrielles, 160 entreprises écrans, 450 maisons, trente-cinq (35) comptes bancaires ont été identifiés et saisis. La liste des personnalités concernées sera publiée prochainement. Plus jamais, il ne sera accepté les détournements de fonds en Guinée Conakry. «Nous invitons tous les citoyens à nous servir de relais pour identifier les biens cachés dont ils ont la connaissance sur toute l’étendue du territoire», lancent les nouvelles autorités. Qu’attendent alors les putschistes maliens ?



Rassemblées par la Rédaction