La nouvelle route du coton : Vers la valorisation du coton malien au Canada

Coton malien

L’ambassade de la République du Mali au Canada, sous l’égide de Fatima Meïté en partenariat avec Monsieur Jean-Claude Poitras, ambassadeur honorifique de ‘’la nouvelle route du coton’’ a procédé le 8 septembre dernier à Ottawa (au Canada) au lancement de la nouvelle route du coton, un projet de valorisation au Canada du coton du Mali.

Pour rappel, lors l’exposition de la collection ‘’le Mali de mes amours – au cœur de la création’’, les produits maliens, notamment le coton, ont été largement présentés aux invités. Dans cette dynamique, une nouvelle collection issue de la collaboration entre l’Ambassade du Mali au Canada et Monsieur Poitras s’inscrivant dans le cadre du projet de ‘’la nouvelle route du coton’ ’sera présentée durant la ‘’Semaine Mode Montréal’’, du 13 au 19 septembre 2021.







La nouvelle route du coton, vise à revisiter et à faire rayonner le savoir-faire ancestral des artisanes et des tisserandes maliennes. Cette initiative de l’ambassade se propose de valoriser le coton du Mali, de réarticuler la culture et l’économie comme vecteur de transformation structurelle sociale, économique et environnementale.



Une collaboration internationale à l’heure de la Co-création et de la nouvelle conscience pour la mode éthique et écoresponsable.



L’Ambassade de la République du Mali au Canada et Jean-Claude Poitras, en tant qu’ambassadeur honorifique et directeur artistique, se proposent de bâtir des ponts économiques et des passerelles culturelles entre le Canada et le Mali pour propulser cet héritage culturel unique dans une démarche de co-design à la mission exemplaire.



Découvrir · définir · déployer



Ces regards croisés et innovateurs que porteront, les designers et les créateurs de mode du Canada et du Mali sur les textiles traditionnels et modernes déboucheront sur des cocréations fondées sur les valeurs de culture ; les repères et les expériences à travers des collections de vêtements et de linge de maison au style inspirant, contemporain et intemporel s’inscrivant parfaitement dans les objectifs de développement durable et les impacts sociaux et environnementaux.