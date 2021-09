Statut d’anciens présidents :Et le père de l’indépendance Modibo Keïta ? - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Statut d’anciens présidents :Et le père de l’indépendance Modibo Keïta ? Publié le lundi 13 septembre 2021 | L’Inter de Bamako

© AFP par Byline

Lancement des festivités du centenaire du Président Modibo Keita

Bamako, le 11 juin 2015, le CICB a abrité la cérémonie de lancement des festivités du centenaire du Président Modibo Keita, c`était sous la Haute présidence de SEM, Ibrahim Boubacar KEITA Tweet





S’il faut réhabiliter ou accorder le statut d’anciens présidents à tous ces passagers de circonstance: Dioncounda Traoré, à des présidents déchus dont Ibrahim Boubacar Keïta, Bah N’Daw et à des putschistes ? Il faut prier fort pour le Mali et ses contribuables. Il y a lieu de reconstruire la maison paternelle du père de l’indépendance du Mali sinon, la paix n’est pas pour demain.



Présidence de la transition: statut d’ancien président accordé à Bah N’Daw



De qui se fout-on ? C’est un pur népotisme que le président de la transition, le colonel Assimi GoÏta, fait en accordant le statut d’ancien président à Bah N’Daw qui a été déchu par un putsch. Ensuite, Bah N’Daw est connu comme un éternel démissionnaire partout où il a travaillé. Qu’a-t-il fait pour le Mali pour mériter ce statut ? Si ce n’est que de l’enfoncer dans un trou ? N’est-il pas le signataire de l’accord de défense entre notre pays et la France qui a mis notre armée dans une situation de destruction ? Dans quel régime sommes-nous ? Qu’a fait le colonel-major à la retraite Bah N’Daw pour le Mali pendant ses neuf (09) mois passés à la tête de la transition et pendant son service militaire ?

Si le Comité national pour le salut du peuple (CNSP) ne peut pas gérer en toute transparence, en toute vérité, sauf créer des inégalités, il peut rendre le pouvoir à l’ancien Premier ministre de la transition, Dr Soumana Sako père, du KOKAJÈ au Mali, qui, selon le chercheur écrivain Paul John-Marc Tedga, est l’élève le plus doué de l’école occidentale. Soumana Sako, un incorruptible fils du Mali. Six (06) mois ont suffit pour qu’il mette le pays sur les rails.











Les putschistes du 18 août et du 25 mai 2021 à la cherche d’une loi d’amnistie auprès du CNT ?



L’heure serait au sauve qui peut à l’approche de la fin de la transition dans quelques mois. Comme on sait le Conseil national de transition (CNT) est composé de parents et amis des membres de la junte. Une raison toute trouvée pour offrir aux putschistes du 18 août 2020 et du 25 mai 2021 une amnistie. Voter une telle amnistie est politiquement suicidaire. On ne finira pas avec les coups d’État militaires. Si le CNT donne son quitus pour amnistier les putschistes, ce serait légaliser le pronunciamiento au Mali.