Hôpital du Mali : Dans une dynamique positive malgré la crise Publié le lundi 13 septembre 2021 | L'aube

L’hôpital du Mali a tenu, le 8 septembre dernier, la 18e session de son conseil d’administration dans ses propres installations. La réunion était dirigée par le Président du Conseil d’Administration (PCA), Badou Sambounou, entouré du Directeur Général de l’Hôpital, Ousmane Attaher Dicko. Durant cette session du conseil d’administration, les Administrateurs ont eu à échanger sur les résultats obtenus et les difficultés rencontrées au cours l’exercice annuel 2018.

Selon le PCA, Badou Soumbounou, pour le premier semestre de l’exercice en cours, il a été réalisé 26.938 consultations externes (soit 102% des prévisions).







L’Hôpital a également effectué 48.325 examens de laboratoire (soit un taux de 99% des projections), 3.068 autres de scanner (un taux de réalisation de 116%) et 147 examens d’imagerie par résonance magnétique (IRM) (soit un taux d’accomplissement de 76% des prévisions). L’établissement a également enregistré des performances dans le domaine des interventions chirurgicales avec 92% de réalisation des prévisions.



En termes d’hospitalisation, 2.285 patients (soit 112% de la planification) ont été admis à l’hôpital au cours du premier semestre de l’année.



L’Hôpital du Mali n’est pas resté non plus en marge de la lutte contre la Covid-19. Il est aussi en première ligne de la croisade contre ce démon planétaire et assure la prise en charge des patients testés positifs.

Le Président du Conseil d’Administration expliquera que la session intervient dans un contexte de persistance de la Covid-19 et d’apparition du variant delta (qui semble être le plus virulent) dans la Région Afrique. Il a salué les efforts accomplis par le personnel médical qui est en train de mener une lutte implacable contre cette pandémie mondiale grâce aux efforts du Gouvernement et des partenaires. Et Badou Sambounou de rappeler certaines difficultés vécues par l’hôpital, en termes, notamment, d’insuffisance de ressources humaines, financières et matérielles ; d’approvisionnement en médicaments et consommables mais aussi des problèmes de maintenance préventive et curative des équipements.



Le Directeur Général de l’établissement hospitalier a rappelé les statistiques qui parlent pour sa structure et a évoqué des difficultés liées au contexte de Covid-19 puis les perspectives. « Nous allons continuer le plaidoyer auprès des Autorités pour avoir plus de ressources financières et humaines qui vont nous permettre d’assurer la maintenance des équipements indispensables pour les prestations », a relevé Ousmane Attaher Dicko. Et de poursuivre que le plaidoyer sera aussi fait pour la réalisation d’un autre Bloc d’hospitalisation, l’extension du service de radiothérapie (est-il besoin de rappeler que l’Hôpital du Mali est le seul à disposer d’un service de radiothérapie dans notre pays) et les activités de recherche.



Le premier Responsable de l’Hôpital du Mali a aussi porté une appréciation positive sur la Mission médicale chinoise et sur le partenariat avec la Chaîne de l’espoir. À cet effet, il précisera qu’une mission de ce partenaire privilégié aussi est venue prêter main forte à l’équipe de chirurgie thoracique (mais déjà autonome) pour la prise en charge de quelques cas de sténose caustique.