Affaire du HCME à la Cour d'appel de Bamako : Le Tribunal déboute Mamadou Meré Diawara Publié le lundi 13 septembre 2021 | Arc en Ciel

C’est bien le président sortant du Haut conseil des Maliens de l’extérieur (HCME), Habib Sylla qui convoquera et présidera les travaux de la 7è conférence de l’institution faitière des Maliens Etablis à l’extérieur, ainsi en a décidé la Cour d’Appel de Bamako.









La Cour d’Appel de Bamako a tranché le 10 septembre 2021 sur l’affaire dite de « fin de mandat de Habib Sylla, président sortant du Haut conseil des Maliens de l’extérieur… ». Les magistrats de cette Cour ont infirmé l’ordonnance du juge des référés.



A travers la plainte du Conseil de base des Maliens du Gabon (COMAGA), par le président intérimaire Mamadou Méré Diawara, la décision le tribunal de la Commune VI avait donné raison au président intérimaire du COMAGA, M. Diawara et « constate que le mandat de Habib Sylla, président sortant du Haut Conseil des Maliens de l’Extérieur a expiré depuis Mai 2020 ». La justice avait « constaté également l’absence de M. Sylla au Gabon ». Conséquence : Les juges référés avaient ordonnés à Habib un sursis à tenir toute conférence ou réunion au nom et pour le compte du Haut Conseil des Maliens de l’Extérieur (HCME).



Tout est bien qui fini bien. Désormais, l’affaire est close avec le verdict de la Cour d’Appel.



Au Quartier général du HCME, à la Cité Unicef, la nouvelle a été accueillie avec joie par les délégations de plus 57 pays, venues représenté les conseils de Base du Haut conseil des maliens de l’extérieur. L’on se souvient qu’à a veille de la 7è conférence, la justice avait été saisie sur une plainte de M. Diawara occasionnant du coup le report de la conférence.



Après cette victoire qui ouvre désormais le champ libre à Habib Sylla de convoqué et présidé la 7è conférence nationale. Pour rattraper le temps perdu, le président sortant en attendant la fixation d’une nouvelle date de la 7e conférence, invite ce matin le Conseil d’administration pour statuer sur plusieurs points importants de la faitière des Maliens de l’extérieur



Le HCME, est la structure faitière de plus de 4 millions de maliens de l’Extérieur : 67 Conseils des Maliens de l’Extérieur (CBME).



Mohamed Keita



Source : Arc en Ciel