Gestion de la transition: le leader de ACRT FASO KA WELE mobilise ses militants Publié le lundi 13 septembre 2021 | aBamako.com

© aBamako.com par DR

Conférence de presse du parti ACRT FASO KA WELE

Bamako, le le 11 septembre 2021. Le parti ACRT FASO KA WELE a mis en place son bureau local en commune IV Tweet

La céremonie de présentation du Bureau communal de l' ACRT Parti "Faso Ka Wélé" de la commune IV du district de Bamako s'est déroulée le samedi 11 septembre 2021, au palais des Sports de Bamako. C'était sous la présidence de l'honorable Issa Kaou Djm du Conseil Natipnal de Transition, leaders charismatique et fondateur du parti ACRT "Faso Ka Wélé", qui avait à ses côtés l'épouse du président du bureau communal, Soyatt Djigué, le Secretaire géneral, YoussouTidiani Kanté, des membres, militants et militantes venus nombreux pour l'occasion.



Le Secretaire général, Youssou Tidiani Kanté, prenant la parole, a donné l'assurance aux membres et délégués de porter toute leur confiance aux autorités de la Transition pour leur détermination pour la cohésion sociale et la stabilité du pays

"Le parti va parcourir les quatorze (14) quartiers de la commune IV répartis en plusieurs secteurs pour revitaliser et renforcer nos bases et sensibiliser les militants à la necessité d'accompagner les autorités de la Transition afin de préserver la paix et garantir la stabilité pour l'émergence de notre pays", a-t-il lâché.



Dans une déclaration musclée, le président fondateur de l’ACRT Faso KA Wele , l’honorable Issa Kaou Djim, 4ème vice-président du Conseil National de la Transition, a rappelé les objectifs assignés qui, selon la vision commune de l’émergence du Mali, sont entre autres, relever le défi de la sécurisation de l’espace territorial national, des personnes et des biens, de la restauration de la paix et de la réconciliation nationale sur toute l’étendue du territoire national. Il ne manquera pas de souligner la nécessité de créer les conditions propices pour une véritable refondation de l’Etat, lutter contre la corruption, réduire le train de vie de l’Etat, à commencer par les institutions de la République, y compris la Primature avec le Premier Ministre Choguel Kokalla Maîga. Lancer l’audit des ressources publiques utilisées dans le cadre des équipements militaires, la loi d’orientation et de programmation militaire qui s’élève à plus de 1230 milliards de F CFA et poursuivre les auteurs et complices de détournements de deniers publics, non sanq mettre fin au cycle de l’impunité et consolider la justice pour les citoyens du Mali sont des éléments additionnels sur lesquels a insisté le parlementaire.



Faut il rappeller que ce bureau du parti ACRT FASO KA WELE mise en place en Commune IV est constitué d'une trentaine de membres dirigée par Soyatt Djigué et Youssou T kanté a été présenté à l'assemblée, et la rentrée politique du parti ACRT Faso ka Welé est prévue le 4 décembre prochain.