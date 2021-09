Deux cas suspects de choléra signalés dans le district sanitaire d’Ansongo - abamako.com

Le district sanitaire d’Ansongo dans la région de Gao, a enregistré deux cas suspects de choléra. Cette information a été rendue publique par le ministère en charge de la santé, dans un communiqué.



Le communiqué précise que des investigations sont en cours pour en savoir plus. En attendant les deux cas suspects ont été isolés et sont pris en charges par les équipes techniques. Les patients se portent bien, Il y a ni vomissement, ni diarrhée selon le directeur national de la santé et de l’hygiène publique Dr Abdoulaye Guindo.



Les responsables de la santé, face à cette situation comptent renforcer la surveillance au niveau de toutes les structures de santé de la région et surtout au niveau des cordons sanitaires des frontières. Ils veulent également renforcer la prise en charge avec la disponibilité des médicaments efficaces et procéder à la sensibilisation de la population par rapport au choléra et les conduites à tenir face à un cas de choléra. Les populations de cette localité du Mali sont donc invitées qu’en cas doute seulement de doute, de conduire le patient au centre de santé le plus proche.



