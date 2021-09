Compétitions africaines des clubs : Le Stade malien et Binga FC gagnent leurs matches - abamako.com

Compétitions africaines des clubs : Le Stade malien et Binga FC gagnent leurs matches
Publié le lundi 13 septembre 2021 | Africa Top Sports

Les matches aller du premier tour des préliminaires des deux coupes d’Afrique des clubs, à savoir la Ligue des champions et la Coupe de la Confédération, se sont disputés le week-end dernier. Les deux représentants maliens, le Stade malien, en Ligue des champions, Binga FC, en Coupe de la Confédération, ont tous gagné.

En déplacement au Cameroun, le champion du Mali, le Stade malien, a dominé l’AS Sonabel du Burkina Faso (1-0). L’attaquant Abdramane Traoré a inscrit l’unique but de la partie à la 22è minute de jeu. Le champion du Burkina Faso recevait ce match aller au Cameroun pour une raison simple : son pays ne dispose pas de stade homologué.







Le Stade malien prend ainsi une belle option sur la qualification pour le second tour, avant le match retour prévu ce vendredi au stade Modibo Keïta et au cours duquel les Blancs peuvent se contenter d’un nul. Mais à domicile, les hommes du technicien français Jean-Christophe Gratecap auront à cœur de se qualifier avec la même pour envoyer un signal fort à leur adversaire du deuxième tour, le Horoya de Guinée. Il faudra en revanche un miracle pour l’ES Sétif d’Algérie, balayée 3-0 en Gambie par le Fortune FC. Les Algériens auront payé au prix fort leur mercato en cours et leur préparation effectuée à la hâte en raison du calendrier serré. Par contre l’ASEC Mimosas, vainqueur 1-0 sur le terrain des Sénégalais du Teungueth FC, pourtant présents en phase de groupes la saison passée, a pris une option sur la qualification au deuxième tour. A noter aussi le bon nul ramené du Gabon par les Congolais de l’AS Maniema Union contre Bouenguidi Sports (1-1).



Rappelons que 10 clubs sont exemptés du tour préliminaire : Al Ahly (Egypte), Zamalek (Egypte), Espérance Tunis (Tunisie), Etoile du Sahel (Tunisie), Wydad Casablanca (Maroc), Raja Casablanca (Maroc), Horoya (Guinée), TP Mazembe (RDC), Simba (Tanzanie), Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud).



Pour sa première participation en Coupe de la Confédération, Binga FC a créé la sensation, le samedi 11 septembre, au stade Modibo Keïta. L’équipe d’Ousmane Guindo a dominé Monrovia Club Breweries 3-0, avec des réalisations de Siaka Diaby (15è min) et des milieux de terrain Kassoum Coulibaly (51è min) et Youssouf Coulibaly (82è min, s.p.).



Malgré cette large victoire, Binga FC doit se méfier de leur adversaire, au match retour prévu ce dimanche 19 septembre, à Monrovia.







Ousmane Camara