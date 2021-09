Mali-Russie : Bamako sur le point de signer un contrat avec une société du groupe Wagner - abamako.com

News Politique Article Politique Mali-Russie : Bamako sur le point de signer un contrat avec une société du groupe Wagner Publié le mardi 14 septembre 2021 | Jeune Afrique

Le déploiement d’un millier de mercenaires russes est évoqué. Paris s’emploie à faire échouer la signature.



Selon nos sources, depuis début septembre, un contrat est prêt à être signé entre l’État malien – représenté par le président de la transition, Assimi Goïta, et son ministre de la Défense, Sadio Camara – et une société militaire privée liée au groupe russe Wagner. Le document prévoit le déploiement de mercenaires dans le pays, en liaison avec l’armée malienne, et la protection de hautes personnalités.