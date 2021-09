Le Mali condamne "l’attaque lâche et barbare" contre des routiers marocains , - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Le Mali condamne "l’attaque lâche et barbare" contre des routiers marocains , Publié le mardi 14 septembre 2021 | H24info

© aBamako.com par S.A

Point de presse animé par le ministre malien des affaires étrangères et de son homologue algérien

Bamako, le 26 août 2021. En fin de mission à Bamako, le ministre algérien des affaires étrangères M. Ramtane LAMAMRA a, conjointement animé un point de presse avec son homologue malien, M. Abdoulaye DIOP. Tweet

Le Mali a vivement condamné « l’attaque lâche et barbare » perpétrée par des individus armés non identifiés, samedi contre un convoi commercial marocain dans la commune de Didiéni, région de Kayes. L’attaque avait causé la mort de deux ressortissants marocains et fait des blessés, indique, lundi soir.

Dans un communiqué rendu public à l’issue de l’audience qu’a accordée ce lundi à Bamako le ministre malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, M. Abdoulaye Diop, à l’Ambassadeur du Maroc au Mali et Doyen du Corps diplomatique, M. Hassan Naciri, le chef de la diplomatie malienne a , « au nom du Président de la transition, Chef de l’Etat, SE le Colonel Assimi Goita et du gouvernement, vivement condamné l’attaque lâche et barbare perpétrée par des individus armés non identifiés, le 11 septembre 2021 contre un convoi commercial marocain dans la commune de Didiéni, région de Kayes, ayant occasionné des pertes en vies humaines dont deux ressortissants marocains et des blessés ».



En cette douloureuse circonstance, le ministre malien a « exprimé, au nom du président de la transition et du gouvernement, toute la compassion et la solidarité du Mali avec le gouvernement et le peuple frère du Maroc », ajoute le communiqué.