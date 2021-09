© aBamako.com par A.S

Visite du premier ministre à l`OCLEI et au BVG

Bamako, le 13 septembre 2021. Dans le cadre de la lutte contre la corruption et l`impunité, le Premier ministre Dr Choguel Kokalla Maïga, s`est rendu successivement à l`Office central de lutte contre l`enrichissement illicite (OCLEI) et au Bureau du Vérificateur général.