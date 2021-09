Kati/assainissement : Faire de Kati une ville propre - abamako.com

Kati/assainissement : Faire de Kati une ville propre Publié le mardi 14 septembre 2021 | L'Observatoire

Le président de l’association des anciens combattants du Mali, le général à la retraite Minkoro Kané a présidé la cérémonie de lancement des journées de salubrité dénommée ‘’Kati ville propre’’. C’était, le 13 septembre 2021, dans l’enceinte de la maison des anciens combattants de Kati. L’évènement s’est déroulé en présence de nombreuses personnalités dont le président de l’Association des anciens combattants de la section de Kati, le commandant à la retraite Bouyani Coulibaly, la présidente de l’association des femmes des anciens combattants, des veuves des militaires et des victimes de guerre Mme Coulibaly Fanta Traoré et les représentants des autorités administratives, locales, coutumières et religieuses.









Cette première édition des journées de salubrité, du 13 au 25 septembre 2021, initiée par l’Association des femmes des anciens combattants, des veuves des militaires et des victimes de guerre à l’occasion du 61ème anniversaire de l’indépendance du Mali, s’inscrit dans la dynamique de renforcement de la stabilité, de la cohésion, de la paix, de l’esprit de patriotisme et de l’adoption de bonnes pratiques d’hygiènes.



Le président de l’association des anciens combattants du Mali, le général à la retraite Minkoro Kané, s’est réjoui de cette initiative. Il a salué et remercié chaleureusement les invités d’avoir honoré de leur présence la cérémonie avant d’observer une minute de silence en hommage du repos de l’âme des vaillants soldats tombés sur le champ d’honneur.



