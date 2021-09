Coupe Yacouba Traoré à Markala : Le col Assimi Goïta parraine la 15ème édition - abamako.com

Coupe Yacouba Traoré à Markala : Le col Assimi Goïta parraine la 15ème édition Publié le mardi 14 septembre 2021 | L'Alerte

Dans le cadre de la Journée commémorative du 22 septembre à Markala dans la région de Ségou, le club des Amis de Yacouba Traoré organise des festivités, le mercredi 22 septembre 2021. Placée sous le haut parrainage de son excellence Colonel Assimi Goita, Président de la Transition, la 15e édition de la Coupe Yacouba Traoré sera disputée le jour du 60ème anniversaire de la célébration de l’accession du Mali à la souveraineté. Pour ce faire, l’ultime rencontre de la 15ème édition de la Coupe Yacouba Traoré se jouera.









Cette édition a enregistré la participation de trente et cinq (35) équipes issues de Niono, Macina, Molodo, Seribala, MBewani, Dougabougou, Sansanding, Togou, Dioro, Ségou, Sébougou, Pelengana, Markala (les cercles de Niono Macina et Ségou).



A noter que plusieurs autres activités se dérouleront par la même occasion comme la course de pirogues, la conférence à la Maison des jeunes de Markala pour soutenir les efforts consentis par la transition.



Nouhoum DICKO



Source : L’Alerte